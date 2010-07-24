همپیمانی با دولت قانون گزینه نخست جریان صدر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النهرین ،"بهاء الاعرجی" با اشاره به تشکیل ائتلافها در عراق، اولویت جریان صدر را انتلاف با دولت قانون به رهبری "نوری المالکی" دانست و گفت : گزینه نخست ما ائتلاف با دولت قانون است و چنانکه توافقی حاصل نشود، گزینه بعدی ما، العراقیه به رهبری "ایاد علاوی" است.

این عضو گروه صدر با اشاره به جایگاه این جریان در پارلمان عراق اطمینان داد گروه صدر به پستهای کلیدی در دولت آتی دست پیدا کنند.

الاعرجی افزود: اوایل این هفته شاهد رایزنی های گسترده تری خواهیم بود و در پارلمان برای توافق درباره روسای سه گانه گردهم می آییم .

سخنگوی ائتلاف ملی، "اتحاد ملی" متشکل از دولت قانون و ائتلاف ملی را بزرگترین تشکل پارلمانی دانست و گفت : مشترکات جریان صدر با دولت قانون به مراتب بیشتر از العراقیه است.

این عضو جریان صدر درباره روابط صدری ها با ترکیه گفت: ترکیه با جریان صدر روابط حسنه ای دارد و"مقتدی صدر"رهبر جریان صدر بارها به ترکیه سفرکرده است .

وی دخالت ترکیه درعراق را مثبت ارزیابی و به نقش این کشور در برقراری ارتباط میان جریان صدر و العراقیه اشاره کرد.