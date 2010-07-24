به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست رقابتهای کشتی آزاد جوانان جهان از عصر امروز شنبه در شهر بوداپست مجارستان آغاز شد که عرفان امیری در وزن 96 کیلوگرم و رضا افضلی دروزن 74 کیلوگرم امشب برای کسب مدال برنز به میدان می روند و نصیری و فولادوند در اوزان 60 و55 کیلوگرم از کسب مدال بازماندند. بر این اساس نتایج کشتی گیران کشورمان در پایان مرحله مقدماتی بشرح زیراست:

50 کیلوگرم: 21 نفر

دور اول: عبدالله فولاوند (ایران) - مارک لیوتل (آلمان) (یک برصفر، 6 بر صفر) برنده ایران

دور دوم: عبدالله فولادوند (ایران) - ازبیک کان گوشلو (ترکیه) (3 بریک،4 بر6، 4 برصفر) برنده ایران

دور سوم(مرحله یک چهارم نهایی): عبدالله فولادوند(ایران)- نجات مراد اف(آذربایجان) (یک بر3، یک برصفر، یک بریک) برنده آذربایجان

* با توجه به شکست کشتی گیر آذربایجانی در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف روس عبدالله فولادوند از حضور در گروه بازنده ها بازماند وشانس کسب مدال برنز را از دست داد. در این وزن زکرولا دادیف از روسیه و لاشا تالاخیدزه از گرجستان به دیدار نهایی راه یافتند.

60 کیلوگرم: 31نفر

دور اول: مهران نصیری (ایران) - استراحت

دور دوم: مهران نصیری (ایران) - اویبک کمال اف (ازبکستان) (یک برصفر، یک برصفر) برنده ایران

دور سوم(مرحله یک چهارم نهایی) : مهران نصیری (ایران) – امید ممدوف (آذربایجان) (یک بریک، یک بر3) برنده آذربایجان

دور چهارم (گروه بازنده ها): مهران نصیری (ایران) – یاشاهیرو سوزوکی(ژاپن)(2بر3، 4 بر3 ، یک بر7) برنده ژاپن

مهران نصیری با توجه به شکست مقابل یاشاهیرو سوزوکی از ژاپن در گروه بازنده ها شانس کسب مدال برنز را از دست داد. دیدار فینال این وزن را امید ممدوف از آذربایجان و قاضی عبدلیف از روسیه برگزار می کنند.

74 کیلوگرم: 26 نفر

دور اول: رضا افضلی (ایران) - استراحت

دوردوم: رضا افضلی (ایران) - ماتیوس بارانویسکی (لهستان) (یک برصفر، 3 بریک) برنده ایران

دور سوم (مرحله یک چهارم نهایی): رضا افضلی (ایران)- داویت ختاشویلی (گرجستان) (یک برصفر، یک بریک ، صفر بریک) برنده گرجستان

دور چهارم(گروه بازنده ها): رضا افضلی(ایران)- لی وانگ(چین) (یک برصفر،یک برصفر) برنده ایران

دور پنجم (دیدار رده بندی): رضا افضلی (ایران) – آرسن شالایف (روسیه)

در این وزن داویت ختاشویلی از گرجستان وسونردیمیرتاس از ترکیه به دیدار نهایی راه یافتند.

96 کیلوگرم: 23 نفر

دور اول: عرفان امیری (ایران) - بو وانگ ( چین) (یک برصفر، یک برصفر) برنده ایران

دور دوم: عرفان امیری (ایران) - تورنیک خیدشویلی (گرجستان) (یک برصفر، 3 برصفر) برنده ایران

دور سوم (مرحله یک چهارم نهایی): عرفان امیری(ایران) - آدام فیلپ زاک(لهستان) (5 بر صفر، 3 برصفر) برنده ایران

دور چهارم (مرحله نیمه نهایی): عرفان امیری(ایران) - شامیل احمد اف(روسیه) (صفربریک، صفربرچهار)- برنده روسیه دور پنجم(دیداررده بندی): عرفان امیری(ایران) - شامیل دبیراف(اوکراین)

دیدار فینال این وزن را شامیل احمد اف از روسیه و اصلان آلباروف از آذربایجان برگزار می کنند.

نفرات برتر چهار وزن نخست امشب مشخص می شوند. رقابتهای چهار وزن دوم فردا یکشنبه در بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.