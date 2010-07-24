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۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۵۷

اشکنان فارس دوباره لرزید

اشکنان فارس دوباره لرزید

شیراز - خبرگزاری مهر: منطقه اشکنان شهرستان لامرد فارس برای چندمین بار لرزید.

فرماندار شهرستان لامرد در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: در ساعت 17 عصر امروز (شنبه) زمین لرزه ای به بزرگی 4.7 ریشتر بار دیگری اشکنان را لرزاند.

محمد جعفری افزود: این زلزله هیچگونه خسارتی وارد نکرده و بعد از آن نیز یک پس لرزه گزارش شده است.

ساعت هشت دقیقه و 10 ثانیه بامداد چهارشنبه 30 تیر ماه زلزله ای به بزرگی 5.8 در مقیاس ریشتر حوالی اشکنان در شهرستان لامرد فارس را لرزاند که علاوه بر تخریب در خانه های روستایی منطقه، 11 نفر مصدوم و یک نفر نیز کشته بر جای گذاشت.

لامرد در 446 کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.

کد مطلب 1122544

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