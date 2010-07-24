کتابخانه های دیجیتالی در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یاسر محمد پور عصر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گرمی اظهار داشت: این کتابخانه ها به منظور دسترسی به اطلاعات روز دنیا راه اندازی و به بخشهای مختلف تجهیز خواهند شد.

وی با اشاره به تلاش صورت گرفته در این خصوص اضافه کرد: بخش کودک، اینترنت، مرجع، فضاهای مطالعاتی دیجیتال و... از جمله بخشهایی است که در این کتابخانه ها در نظر گرفته خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به رشد 35 درصدی اعضای کتابخانه‌ها‌ی این استان طی سال گذشته از برنامه ریزی جهت ساخت یک باب کتابخانه مرکزی در کلیه شهرستانهای استان خبر داد.

وی با بیان اینکه اجرای طرحهای توسعه ای در راستای افزایش آمار سرانه مطالعه و تعداد اعضا کتابخانه های استان صورت می گیرد، تصریح کرد: با ساخت کتابخانه مرکز شهرستانها این کتابخانه به عنوان کتابخانه مادر تغذیه کننده کتابخانه های دیگر خواهد بود.

محمد پور با اشاره به برنامه ریزیهای بعمل آمده در نهاد کتابخانه های عمومی و تدوین برنامه 20 ساله بر اساس سند چشم انداز 1404 ابراز داشت: در پایان این برنامه و در حوزه کتاب و کتابخوانی، ایران در جایگاه اول منطقه و جزو 15کشور برتر جهان خواهد بود.

وی متذکر شد: برای تحقق این مهم از نظر سخت افزاری و تامین زیر ساختهای لازم، کارهای مطلوبی در چند سال گذشته صورت گرفته و بر اساس برنامه های تدوین شده برای دوره های یک ساله و پنج ساله در حال حرکت به سوی این هدف مشخص می باشیم.

مدیرکل کتابخانه های استان به آمادگی این اداره برای ایجاد کتابخانه های مشارکتی در ادارات و سازمانهای استان اشاره کرد و از اختصاص 500 متر زمین جهت ساخت کتابخانه مرکزی در شهرستان گرمی خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین 500 متر زمین از فضای پارک ملت این شهر جهت ساخت کتابخانه دیگر اختصاص یافته و ساخت کتابخانه در فضای یاد شده از اولویت برنامه های این اداره در سالجاری خواهد بود.