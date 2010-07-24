مهدویت از مشخصه های اصلی شیعه است/ لزوم پیرایش روایات مهدوی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید حسن ربانی عصر شنبه در حاشیه بازدید از پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی اظهار داشت: مهدویت یک موضوع پر نقش و حیاتی برای شیعه است. چنین آموخته ایم که یک موضوع هر چه از اهمیت بیشتر برخوردار باشد ممکن است از نظر دشمنان مورد تهدید قرار بگیرد و به انحراف کشیده شود.



وی در خصوص اهمیت موضوع مهدویت گفت: هر موضوعی به همان مقدار که دارای اهمیت است به همان مقدار نیز می تواند مخرب باشد و امروز مهدویت اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قم افزود: هر چند قبلا نیز گفته شد جهت گیری پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پیش از این کار فرهنگی هم بود اما به مرور چنین ماموریتی برای این مرکز تعریف شد که کارهای فرهنگی را دیگر مراکز انجام دهند و پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی لازم است به جنبه های پژوهش مهدویت بپردازد.



ربانی در مورد پیرایش روایات مهدوی ادامه داد: شک نیست که در میان روایات به طور کلی و در روایات مهدویت به خصوص موارد صحیح بسیاری وجود دارد. اسناد تاریخی آنها باید به خوبی بررسی شود و روایت صحیح و آنچه که می شود به آن تکیه کرد و یک تصویر صحیح از مهدویت ارائه داد ارائه شود.



وی گفت: چنانچه این پالایش صورت نگیرد به ناصالحان فرصت داده ایم تا اندیشه ناب مهدویت را با خرافات مخلوط کرده و به خورد مخاطبان بدهند. این کار بحمدالله آغاز شده است و ضمیمه شدن آینده پژوهی به پژوهش های مهدویت نیز خود نویدبخش است.



وی درباره آینده پژوهی در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی تصریح کرد: آینده پژوهی قلمرو تازه ای است که در مهدویت وارد شده است و در کل کشور نیز یک موضوع تازه ای است و آغاز کار همیشه با سختی ها و کاستی ها رو به روست ولی شما باید جزو پایه گذاران این اندیشه باشید و مهدویت را با اندیشه علمی پیش ببرید.



ربانی اضافه کرد: البته نباید روند این کار به انحراف کشیده شود چون راه نوی است. اگر این راه صحیح طی شود می تواند منشاء خیر باشد و شما باید تصویر عالمانه ای از مهدویت ارائه دهید.

