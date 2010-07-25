تحصیل سه هزار دانش ‌آموز افغان در مدارس قزوین ‌

فاطمه بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: از 3 هزار دانش‌ آموز تبعه افغان که در مدارس این استان تحصیل می‌کنند دو سوم در مقطع ابتدایی هستند.



وی با اشاره به پیشنهاد شورای راهبردی اتباع خارجی استانداری قزوین برای تشکیل مدارس خاص تبعه کشور افغانستان افزود: پیشنهاد این شورا بررسی شد و با توجه به اینکه هیچ قانونی مبنی بر تشکیل مدارس دولتی خاص افغان‌ها نداریم در مرکز استان تشکیل چنین مدرسه‌ای جایگاهی ندارد.

معاون آموزش ابتدایی سازمان آموزش و پرورش استان قزوین اضافه کرد: تشکیل این‌گونه مدارس تنها به صورت غیردولتی، آن هم متحمل هزینه‌های خاص خود و نیازمند سرمایه‌گذار است.

وی از تشکیل ستاد اعتلا و تربیت دینی با هدف بازنگری در شیوه‌های تربیتی خبر داد و افزود: تربیت دینی خاص مربیان تربیتی نیست؛ بلکه همکاران واحدهای آموزشی نیز باید کار تربیتی انجام دهند.

بهرامی با اشاره به فعالیت‌های قرآنی عنوان داشت: فعالیت‌های قرآنی شامل ترنم وحی ویژه فرهنگیان، طرح رحمت ویژه اولیا و نغمه‌های نورانی و همگام با قرآن ویژه دانش‌ موزان است.

وی با تأکید بر همسویی مؤسسه‌های قرآنی با آموزش و پرورش تصریح کرد: لازم است توجه خاصی به تشکل‌های قرآنی و آشنایی با مؤسساتی که فعالیت قرآنی دارند صورت گیرد تا در این هدف مقدس دانش‌آموزان و نونهالان بهره معنوی بیشتری ببرند.