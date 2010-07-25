چهار آزادکار کشورمان حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وزن کشی چهار وزن دوم رقابتهای کشتی آزاد جوانان جهان شنبه شب در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد و چهار کشتی گیر کشورمان به روی باسکول رفتند و با شناخت رقبای خود از عصر امروز یکشنبه به روی تشک می‌روند. کشتی گیران چهار وزن دوم کشورمان برای حضور در دیدار پایانی قرعه آسانی پیش رو ندارند.

بر این اساس، در وزن 55 کیلوگرم که 34 کشتی گیر روی باسکول رفتند، بهنام احسان‌پور پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف سالواتورو مانی نو از ایتالیا می رود.

در وزن 66 کیلوگرم محمد یوسفی پس از استراحت در دور نخست در دوردوم با صمد اومراف ازقزاقستان روبرو می شود. در این وزن 34 نفر وزن کشی کردند.

در وزن 84 کیلوگرم که 25 کشتی گیر حضور دارند، مسعود فیض الهی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف "کوهی تانامورا" می رود.

در وزن 120 کیلوگرم حامد اسدی در دور اول به مصاف گئورگی ساکانیلیدزه از گرجستان می رود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده دیدار کشتی گیرانی از آلمان و کره جنوبی مسابقه می دهد. در این وزن 18کشتی گیر روی باسکول رفتند.

رقابتهای چهار وزن دوم از عصر امروز یکشنبه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.

تیم کشتی آزاد ایران دیروز شنبه در چهار وزن نخست این رقابتها تنها موفق به کسب یک مدال برنز توسط عرفان امیری در وزن 96 کیلوگرم شد.