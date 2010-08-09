خدمات الکترونیک در گرگان همچنان سنتی و آف لاین!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایجاد شهر الکترونیک در گرگان در حالیست که هنوز برخی از دستگاه های اجرایی، دولت الکترونیک را باور نکرده اند و همچنان ترجیح می دهند، خدماتشان را بصورت سنتی به ارباب رجوع ارائه دهند.

همچنان بسیاری از شهروندان نیز، ترجیح می دهند با مراجعه حضوری به ادارات و نهادها خواسته هایشان را پیگیری کنند، زیرا معتقدند از این طریق زودتر به نتیجه می رسند.

از سوی دیگر، ایجاد شهر الکترونیک در گرگان به گونه ایست که برخی زیرساختهای مناسب دولت الکترونیک در مناطق شهری و روستایی استان فراهم نشده است و میزان دسترسی اهالی به اینترنت پایین است.

طبق برنامه قرار است شهر الکترونیک در تمام شهرهای استان گلستان به دلیل ضرورت راه اندازی شود و استانداری گلستان در حال آماده سازی ایجاد شهر الکترونیکی برای همه شهرهای استان است.

به هر روی با توسعه شهر گرگان و تنوع نیازهای شهروندان، لازم است روش های مدیریت شهری و ارائه خدمات شهری نیز متحول شود و افزایش سرانه دسترسی شهروندان به اینترنت، آموزش چگونگی استفاده از خدمات دولت الکترونیک، توسعه مراکز ICT های روستایی و ارائه آموزشهای لازم به مدیران دستگاه های اجرایی در زمینه ارائه خدمات به صورت الکترونیک برای توسعه دولت الکترونیک در گلستان ضروری است.

ارائه برخی خدمات دستگاه های اجرایی از طریق الکترونیک در گرگان، موجب افزایش خدمات اینترنتی در منطقه شده است و لزوم نظارت بیشتر بر مراکز ارائه این خدمات نظیر کافی نت ها در استان امری ضروری است.

یک کشاورز گلستانی که برای ثبت نام سوخت ماشین آلات کشاورزی به کافی نت در مرکز شهر گرگان مراجعه کرده است، در این زمینه گفت: برای ثبت نام و تکمیل فرم سوخت کشاورزی که کمتر از پنج دقیقه به طول انجامید، 15 هزار ریال پرداخت کرده ام.

ایوب جعفری افزود: متاسفانه پس از چندی با مراجعه به جهاد کشاورزی منطقه متوجه شدم، فرم تکمیلی ام ناقص بود و برای ثبت نام دوباره، باز وجه ثبت نام پرداخت کرده ام.



یک مددجوی تحت پوشش بهزیستی گلستان که چندی پیش برای ثبت نام مسکن ویژه معلولان به کافی نتی در گرگان مراجعه کرده بود، عنوان کرد: ثبت نام مسکن معلولان از طریق اینترنت انجام می شود، درحالیکه سرعت اینترنت در منطقه پائین است و سایت ویژه مسکن مددجویان باز نمی شود.

جعفر جسنی یادآور شد: ثبت نام اینترنتی باعث شد تا نتوانم در این طرح شرکت کنم و همچنان از خانه دار شدن محروم بمانم و بهتر است که ارائه این خدمات به صورت سنتی باقی ماند.

مهمترین چالش در راه توسعه شهر الکترونیک گرگان، آشنایی کم شهروندان و مدیران با مقوله شهر الکترونیکی است که باید در این راه فرهنگسازی صورت گیرد و آموزشهایی برای تربیت شهروند الکترونیک داشته باشیم.

همراهی مدیران شهری و دستگاههای اجرایی با مقوله شهر الکترونیکی از دیگر چالشهاست، درحالیکه برای رسیدن به شهر الکترونیکی، تمایل کافی نیست بلکه باید مجموعه مدیران و مسئولان شهری با همدلی، همگرایی، همفکری و تعامل بیشتر با یکدیگر، روند الکترونیکی شدن شهر گرگان را تسریع ببخشند.

داشتن سامانه الکترونیکی ویژه ادارات و نهادها از جمله نیازمندیها در راستا ایجاد شهر الکترونیک است که برخی از دستگاه های ادارای گلستان از داشتن این سامانه محروم هستند یا در صورت داشتن، سامانه آن غیرفعال است و به روز نیست.

به عنوان نمونه بررسی سامانه اطلاع رسانی استانداری گلستان، نشان می دهد که این سامانه از بخشهایی مانند، استان گلستان، استانداری گلستان، حوزه استاندار، معاونت سیاسی امنیتی، معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی، معاونت امور عمرانی، معاونت برنامه ریزی، فرمانداریهای استان، پرسش و پاسخ، اتاق فکر، ورود به سیستم، مقالات، فرم عضویت، رسیدگی به شکایت، ارسال نظر، ارتباط با ما، مجله الکترونیکی، ملاقات با استاندار، تصاویر منتخب، اخبار ویژه، گالری عکس و ... تشکیل شده است.

اگر در این سامانه بر روی گزینه معاون برنامه ریزی، دفتر آمار و اطلاعات، دفتر برنامه و بودجه، دفتر هماهنگی امور اقتصادی، کلیک شود، عبارت " پارامتر مورد نیاز ارسال نشده است"، مشاهده می شود.

همچنین اگر به سامانه اطلاع رسانی شهرداری گرگان مراجعه و بر روی، گزنیه پروژه های عمرانی و خدماتی کلیک شود، عبارت پروژه ای در این گروه وجود ندارد، یافت می شود و اگر به واحد ترافیک شهرداری گرگان از طریق اینترنت مراجعه شود، تنها به معرفی مسئول این واحد، سوابق خدمتی و شهر و وظایف پرداخته شده است و دریافت اطاعات بیشتر از این واحد از طریق دولت الکترونیک میسر نیست.

بررسی سامانه اطلاع رسانی شرکت توزیع برق گلستان، مراجعه به گزینه ارائه خدمات به مشترکان، گزینه های مختلفی از جمله مشاهده صورتحساب، اعلام بدهی، پرداخت الکترونیکی قبوض، اعلام شماره کنتور، اصلاح قبض، آزمایش خرابی کنتور، برنامه زمانبندی قرائت کنتور، فروش انشعاب و خدمات پس از فروش مشاهده می شود.

حال اگر مشترکی بخواهد از طریق این سامانه و با کلیک بر روی مشاهده صورتحساب و اعلام بدهی، صورتحساب و بدهی خود اگاهی یابد، با پیام " ضمن تشکر از شما بخاطر استفاده از خدمات پرتال شرکت این صفحه در حال حاضر در حال طراحی است و ارائه خدمت امکانپذیر نمی باشد"، مواجه می شود.

ارائه این مستندات بیانگر آنست که شهر الکترونیک در گرگان همچنان سنتی است و توسعه این طرح در مرحله اول نیازمند تعامل و همکاری مدیران و دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات بصورت الکترونیکی است.

دبیر ستاد جشنواره شهر الکترونیک گرگان افزود: زیرساخت ارتباطی از جمله چالشهاست و برای دستیابی شهروندان به خدمات الکترونیکی لازم است زیرساخت ارتباطی نظیر فیبر نوری کافی در دسترس و امن باشد و توسعه شبکه فیبر نوری و بهره برداری از وایمکس زیرساخت لازم را فراهم خواهد کرد.

علی مومنی گفت: چالش دیگر همراهی مدیران شهری و دستگاههای اجرایی با مقوله شهر الکترونیکی است که خوشبختانه این همراهی و تمایل، در مجموعه مدیران شهر گرگان به خصوص شورای اسلامی شهر و شهرداری گرگان دیده می شود و لازم است این نکته را یادآور شویم که برای رسیدن به شهر الکترونیکی، تمایل کافی نیست بلکه باید مجموعه مدیران و مسوولان شهری با همدلی، همگرائی، همفکری و تعامل بیشتر با یکدیگر، روند الکترونیکی شدن شهر گرگان را تسریع ببخشند.

به گفته وی، حمایتهای قانونی از دیگر موانع است که در این خصوص باید اذعان داشت بسیاری از مسائل و تصمیمات مرتبط با شهر الکترونیکی گرگان باید به صورت قانونی در آید و مدیریت واحد شهری بر آن اعمال شود.





وی اظهار داشت: در این زمینه همه دستگاههای اجرایی و شهروندان خود را موظف به اجرای آن بدانند، زیرا تجربه شهر الکترونیکی در دنیا نشان می دهد که شهرداری هر شهر بهترین متولی برای مدیریت شهرهای الکترونیکی است.



وی یادآور شد: چالش بعدی نیروی انسانی کارآمد و متخصص برای ایجاد شهر الکترونیکی و پیشبرد آن می باشد و باید تاکیدمان بر نیروهای متخصص بومی باشد که خود در این شهر، به عنوان شهروند الکترونیکی بهره خواهند برد و با تقویت بخش خصوصی و استفاده از دانشگاهیان به این مهم خواهیم رسید.



مومنی خاطرنشان کرد: بودجه و امکانات مالی از دیگر مشکلات است که برای تربیت نیروی انسانی، فرهنگ سازی در بین مردم و ارائه خدمات نیاز به حمایتهای مالی است که در این راه حمایتهای مالی کافی و سند چشم انداز بیست ساله راهگشا بوده و همچنین استفاده از قابلیتهای بخش خصوصی در گرگان با نزدیک به دوازده هزار واحد صنفی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات امیدبخش خواهد بود.

با نگاهی به سایت شهر الکترونیک گرگان متوجه می شویم صدها خدمت برخط و محیطی برای تعامل شهروندان ، محیط کسب و کار در پنج گروه شهر الکترونیکی ، شهروند الکترونیکی ، دولت الکترونیکی ، گردشگری الکترونیکی و گرگان ما، در نظرگرفته شده که هر کدام از این واژه ها دهها خدمت و سرویس را به شهروندان ارائه می کنند.



با مراجعه به شهر الکترونیک گرگان می توان به دنبال مشاغل دلخواه خود گشت و یا کارفرمایانی که به دنبال نیروی انسانی می گردند به راحتی می توانند از بخش کاریابی سایت استفاده کنند.



دکتر علی اکبر جلالی مشاور پروژه شهر الکترونیک گرگان و مشاور عالی شورای اسلامی این شهر می گوید: چالشهایی پیش روی ایجاد شهر الکترونیک قرار دارد که مهم ترین آنها در حوزه زیرساخت و دسترسی شهروندان به خدمات این سایت است.

برای مثال سرعت پایین خطوط حتی در شهر گرگان باعث می شود تا شهروندان نتوانند از خدمات آنلاین همین شهر نیز با کیفیت بالا استفاده کنند.

به گفته وی انتظار می رود شبکه های شهری در حوزه دیتا به گونه ای مهندسی شود که حداقل در هر شهر محدودیتی از نظر سرعت دسترسی به خدمات همان شهر نداشته باشیم و شبکه ها طوری طراحی شوند که حتی اگر اینترنت نیز قطع شد شبکه شهر الکترونیک کار خود را انجام دهد.



دکتر جلالی دومین مسئله در راه اندازی شهر الکترونیک را نبود محتوا عنوان می کند و می افزاید : چالش عمده محتوا است که متاسفانه اغلب دستگاههای دولتی هنوز خدمات خود را به صورت آنلاین در نیاورده و امکانات تعاملی وجود ندارد.



وی می گوید : دومین مسئله بحث نیز اطلاع رسانی و آموزش شهروندی است که باید در دستور کار مسئولان شهری قرار گیرد.



به هر روی با تمام تلاشهای صورت گرفته برای ایجاد شهر الکترونیک در گرگان، این طرح با کندی پیش می رود و شهر الکترونیک در شرایطی در گرگان آغاز به کار کرد که مشهد و کیش تنها شهرهایی هستند که قبل از گرگان در این خصوص اقدام کرده بودند.



متاسفانه بعد از گذشت حدود چندماه این پروژه ضروری و با ارزش در گرگان بسیار با کندی به پیش می رود و جلسات ستادی و برنامه زمانبندی آن دچار عقب افتادگی نگران کننده ای شده است.



این در حالیست که شهرهایی مانند سمنان، اصفهان و شیراز که بعد از گرگان شروع کرده اند، امروز بسیار جلوتر از گرگان قرار گرفته اند.



شهر الکترونیک گرگان، اسفندماه سال گذشته به صورت رسمی در گرگان آغاز به کار کرد و پیشینه تشکل آن به حدود 10 ماه قبل باز می گردد.