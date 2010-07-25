هیئت مدیره انجمن صنفی نیروگاههای کشور معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، انجمن صنفی نیروگاههای کشور پس از برگزاری مجمع عمومی انجمن و انتخاب اعضا جدید هیئت مدیره را انتخاب کرد.

بر اساس این گزارش سید محسن افتخاری به عنوان رئیس، احمد مشایخی به سمت نائب رئیس، محمد حسن پورولی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

همچنین هیئت مدیره به منظور انجام فعالیتها و پیشبرد ماموریتها منوچهر نوذری را به سمت دبیر انجمن انتخاب کرد.

همچنین سیف الله صفری و فرید بشری به عنوان اعضای اصلی و عباس دهقان و علیرضا دهنوی به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره و فریبرز تیموری و مهرداد علیخانی به دعنوان بازرس اصلی و علی البدل انجمن تعیین شدند.

همچنین فرهاد کریمی به عنوان مدیر روابط عمومی انجمن برگزیده شد.

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بهره برداری و نگهداری نیروگاههای کشور در راستای اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و حضور پر رنگ بخش خصوصی در بهره برداری و نگهداری مطمئن نیروگاهها از سال 86 فعالیت

خود را آغاز کرده و در حال حاضر دارای 35 عضو از بین نیروگاههای کشور است.

این انجمن با هدف ارتقا سطح امنیت عرضه برق در کشور، ارتقاء مستمر کارایی و استفاده از هم افزایی ناشی از تشکل اعضا برای کاهش هزینه های بهره برداری، نگهداری و افزایش آمادگی تولید نیروگاهها و تقویت ارتباط بین متخصصان و

مدیران نیروگاههای وابسته به بخش های دولتی و خصوصی و حفظ منافع مشترک اعضا فعالیتها و ماموریتهای خود را برنامه ریزی کرده است.