آتش سوزی در یکی از واحدهای پتروشیمی خارک/ کشته و مفقود شدن 4 نفر

به گزارش خبرنگار مهر در خارک، این آتش سوزی از ساعت 19 از تاسیسات پتروشمی جزیره خارک آغاز شده و پس از آن موجب انفجار و سوختگی برخی بخشها شده است.

در همین خصوص بخشدار خارک اعلام کرد: در جریان این آتش سوزی سه نفر جان خود را از دست داده و یک نفر نیز مفقود شده است .

حسین حیدری با بیان اینکه نیروهای امدادی برای مهار آتش وارد صحنه شده اند، اظهار داشت: خوشبختانه تنها تعدادی از نیروهای امدادی در جریان خاموش کردن آتش دچار گرما زدگی شده اند و از جمع پرسنل امدادی مصدومی نداشته ایم .

وی با بیان اینکه تعداد مصدومان هنوز مشخص نیست، گفت: مصدومان این حادثه به بیمارستانهای بوشهر و گناوه منتقل خواهند شد.