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۳ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۲۱

شب گذشته رخ داد:

آتش سوزی در یکی از واحدهای پتروشیمی خارک/ کشته و مفقود شدن 4 نفر

آتش سوزی در یکی از واحدهای پتروشیمی خارک/ کشته و مفقود شدن 4 نفر

بوشهر - خبرگزاری مهر: یکی از واحدهای پتروشیمی خارک شامگاه شنبه دچار حریق شد و تاکنون بر اثر این حادثه سه نفر کشته و یک نفر مفقود شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در خارک، این آتش سوزی از ساعت 19 از تاسیسات پتروشمی جزیره خارک آغاز شده و پس از آن موجب انفجار و سوختگی برخی بخشها شده است.

در همین خصوص بخشدار خارک اعلام کرد: در جریان این آتش سوزی سه نفر جان خود را از دست داده و یک نفر نیز مفقود شده است.

حسین حیدری با بیان اینکه نیروهای امدادی برای مهار آتش وارد صحنه شده اند، اظهار داشت: خوشبختانه تنها تعدادی از نیروهای امدادی در جریان خاموش کردن آتش دچار گرما زدگی شده اند و از جمع پرسنل امدادی مصدومی نداشته ایم.

وی با بیان اینکه تعداد مصدومان هنوز مشخص نیست، گفت: مصدومان این حادثه به بیمارستانهای بوشهر و گناوه منتقل خواهند شد.

کد مطلب 1122591

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