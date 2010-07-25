جایگاه بانوان خوزستانی در ورزش کشور باید ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حمید رضا گرشاسبی شامگاه شنبه در مراسم معارفه سرپرست ورزش بانوان استان اظهار داشت: با توجه به جایگاه نامناسب ورزش بانوان استان در سطح کشور، امکانات و تجهیزاتی به بخش بانوان داده می شود که توان کاری خود را بالا ببرند و حرکت رو به رشدی را در آینده نزدیک از این قشر شاهد باشیم.

گرشاسبی همچنین به مشکلاتی مانند نداشتن سالن و فضای ورزشی مناسب برای بانوان استان اشاره کرد و علت این کمبودها را بیشتر ناهماهنگی های به وجود آمده در استفاده بهینه از امکانات موجود دانست.



وی با عالی توصیف کردن پتانسیل و استعداد دختران ورزشکار خوزستانی گفت: این استعدادها باید به طور مناسب در رشته های مختلف جذب شود تا جهشی که از انتظار آن را در بخش ورزش بانوان استان انتظار داریم، اتفاق بیفتد.



سرپرست ورزش بانوان استان خوزستان نیز در این مراسم با بیان اینکه در سالهای گذشته با وجود ملی پوشان و قهرمانان بی شمار استان در تیم های ملی کشور، جایگاه خوبی در کشور داشتیم، ادامه داد: در حال حاضر می توان گفت چندین هیئت ورزشی در بخش بانوان راکد هستند و باید آنها را به انجام فعالیتهای بیشتر در حوزه ورزش بانوان تشویق و ترغیب کرد.



مینا بارانی افزود: پیش از این ما از اکثر استانها جلوتر بودیم اما در حال حاضر دو گام هم عقب تر افتاده ایم بنابراین باید با ایجاد یک جهش مناسب و استفاده از نگرش و دیدگاه های مدیریت ورزش استان سعی در رساندن ورزش به جایگاه اصلی خود و قرار گرفتن در سطح چهار استان اول کشور باشیم.



بارانی تصریح کرد: کار خود را با اهداف کوتاه مدت که شامل نشست های تخصصی با نائب رئیسان هیئتهای ورزشی و همچنین سرکشی به شهرستانها و بررسی مشکلات و معضلات آنها آغاز می کنم.



مینا بارانی مدرس داوری فوتسال، داور درجه یک و مربی فوتبال، فوتسال و دو و میدانی و در نهایت نائب رئیس هیئت فوتبال استان خوزستنا است که مدت 13سال در اداره تربیت بدنی استان فعالیت دارد.