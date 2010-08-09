تنها شهرک صنعتی دماوند جولانگاه سودجویان

مدیرعامل شرکت تکاب اتصال دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند، با بیان این مطلب افزود: پیش از این در شهرک صنعتی دماوند 52 واحد تجاری وجود داشت که اخیرا 13 واحد دیگر به این مجموعه اضافه شده است.

مجید منادتی از فعالیت تنها هشت واحد در این شهرک صنعتی خبر داد و گفت: اما در حال حاضر از بین این 65 واحد صنعتی شاید به جرات بتوان گفت که تنها هشت واحد در حال فعالیت هستند.

این سرمایه گذار بخش خصوصی با بیان اینکه واحدهای شهرک صنعتی به محل تجارت افراد سودجو مبدل شده، عنوان کرد: متاسفانه برخی افراد با در اختیار گرفتن بخشی از واحدهای صنعتی نه تنها مکان مذکور را از ایجاد یک فضای کارگاهی اشتغالزا محروم کرده اند بلکه مبادرت به خرید فروش امتیاز آن نیز می کند.

شهرک صنعتی دماوند جولانگاه سودجویان

وی ادامه داد: در شهرک صنعتی دماوند اشخاص سودجو با کشیدن حصاری به دور واحد تجاری خود به هنگام مراجعه صنعتگران جهت راه اندازی مکان یاد شده قیمتهای هنگفت 500 میلیون تومانی را برای فضایی به مساحت دو هزار متر مربع مطالبه می کنند در حالیکه اراضی شهرک صنعتی دماوند فاقد سند است و همچنان در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی کشور و جهاد کشاورزی شهرستان دماوند قرار دارد.

منادتی با اشاره به دشواریهای انجام فعالیتهای صنعتی در سایر مناطق شمال شرق استان تهران اظهار داشت: می بایست واگذاری اماکن این مراکز صنعتی با توجه به توانایی و احراز 100 درصدی قصد انجام فعالیتهای تولیدی انجام گیرد.

مدیرعامل شرکت تکاب اتصال دماوند بیان داشت: با نگاه به وضعیت کارگاههای مناطقی مانند جاجرود، "کمرد"، "خرمدشت" و چگونگی انجام فعالیتهای تولیدی در این مناطق کارگاهی می توان پی به اهمیت محیط کارگاهی مناسب برد.

کارگران در فضاهای نامناسب مشغولند

این سرمایه گذار بخش خصوصی از عدم پرداخت آبونمان ماهیانه توسط صاحبان واحدهای تجاری دماوند سخن به میان آورد و افزود: در حالیکه صاحبان صنایع در سایر مناطق شمال شرق استان تهران از کمبود فضای کارگاهی رنج می برند افرادی وجود دارند که 10 سال واحدی را بدون کاربری لازم رها کرده و حتی از پرداخت مبلغ آبونمان ماهیانه خود نیز ممانعت بعمل می آورند.

وی خواستار تجدیدنظر در اراضی واگذاری شهرک صنعتی دماوند شد و گفت: درخواست صاحبان صنایع پویای منطقه از مسئولان ذیربط تجدید نظر پیرامون واحدهای متروک واگذار شده به افراد فاقد صلاحیت و غیرفعال و در اختیار گذاردن آن تحت اختیار صنایع تولیدی اشتغالزاست.

شهرک صنعتی دماوند یکی از معدود مناطق صنعتی شهرستان دماوند محسوب می شود که تا حدی فعالیتهای صنعتی و اقتصادی در آن جریان دارد اما بیشتر مناطق این مرکز تولیدی علاوه بر بلااستفاده ماندن به محلی جهت تجارت افرادی سودجو بدل شده است.