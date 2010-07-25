پیشنهاد ساخت 10خانه عالم در آمل در سفر سوم هیئت دولت به مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قنبری شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: سفر دور سوم دولت به استان ها به موضوعات فرهنگی اختصاص دارد و از این رو یکی از موضوعات مهم این اداره ساخت خانه های عالم در این شهرستان است.

وی با بیان اینکه در سفر دولت به مازندران ساخت 30 باب خانه عالم در این استان تصویب شده تصریح کرد: از این تعداد، سه باب خانه عالم سهمیه شهرستان آمل بود که تاکنون ساخته و در اختیار روحانیان طرح هجرت قرار گرفت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل همچنین از بهره برداری شش خانه عالم روستایی در این شهرستان در آستانه میلاد با سعادت حضرت مهدی (عج) خبر داد.

قنبری ادامه داد: برای ساخت و تجهیز خانه های عالم در آمل در مجموع حدود 600 میلیون ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه علاوه براین سه واحد خانه عالم دیگردر روستاهای این شهرستان در حال ساخت است خاطرنشان کرد: علاوه بر آن تاکنون 50 باب خانه تکمیلی برای روحانیان طرح در روستاهای آمل تجهیز و راه اندازی شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل تصریح کرد: برگزاری نمازجماعت در روستاها و برنامه های دینی و مذهبی در روستاها توسط عالمان مستقر انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: خانه های عالم در روستاها با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و کمک های اعتبارهای دهیاری ها ساخته می شود.