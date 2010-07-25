جوانان کردستان پشت درهای بسته/ فقر امکانات فرهنگی در مناطق روستایی

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در حالیکه حدود نیمی از جمعیت استان کردستان در مناطق روستایی ساکن هستند، ولی متاسفانه وضعیت مکانهای فرهنگی و تفریحی در روستاهای این استان به هیچ عنوان مناسب نیست و بخشی از جمعیت استان در فقر کامل این گونه خدمات به سر می برند.

جمعیت جوان استان کردستان در حال حاضر 508 هزار نفر است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از این جمع حدود 40 درصد از آنها در مناطق روستایی ساکن بوده و بقیه در 25 نقطه شهری استان زندگی می کنند و باید گفت که در اکثر برنامه ها و مناسبتهای مختلف تنها نیمی از جوانان استان مشارکت کره و از آنها استفاده می کنند و نیمی دیگر نیز نی نصیب و چشم انتظار برنامه های مسئولان برای سالهای آینده هستند.

استان کردستان دارای بیش از هزار و 600 روستاست که البته با اضافه کردن مناطقی که طی چند سال اخیر به شهر تبدیل شده اند، می توان گفت که رقمی کمتر از نیمی از جوانان استان از امکانات مختلف رفاهی و خدماتی استفاده می کنند و جوانان ساکن در روستاها و شهرهای کوچک از این امکانات بی نصیب هستند.

با توجه به نامگذاری میلاد حضرت علی اکبر (ع) به عنوان روز جوان، سازمان ملی جوانان در راس و سایر دستگاه های دولتی هر کدام به توان و ظرفیت خود برنامه های را برای گرامیداشت این روز و حتی هفته برگزار می کنند که پوشش تقریبا 100 درصدی این برنامه ها در مناطق شهری است و خبری از فعالیت های این چنین در روستاهای استان کردستان مشاهده نمی شود.

شمار کتابخانه ها، سالن های ورزشی و اماکن فرهنگی در هزار و 600 روستای استان کردستان به زحمت به تعداد انگشتان یک دست می رسد در حالی که نیمی از جوانان استان در این مناطق زندگی می کنند و البته باید گفت که متولی خاصی نیز برای ارائه خدمات به این قشر در نظر گرفته نشده است.

سازمان ملی جوانان با روی کار آمدن دولت نهم به عنوان یکی از معاونتهای رئیس جمهور فعالیت های خود را گسترش داد، ولی باید به این نکته هم توجه نمود که این سازمان در مراکز استانی و تنها با یک ستاد فعالیت می کند و امکانات و تجیهیزات لازم برای برگزاری برنامه های جامع و تحت پوشش قرار دادن تمامی نیازهای جامعه جوان را ندارد و باید ادارات و سازمانهای دولتی هر کدام در حوزه کاری خود در این عرصه وارد شوند.

ورود سازمانهای مختلف برای ارائه خدمات مختلف فرهنگی و هنری به جوانان نیازمند امکانات و زیرساختهای لازم است، که روستاهای استان نیز در این حوزه از فقر شدیدی رنج می برند و در مجموع می توان گفت به غیر از دو سالن سرپوشیده، چندین زمین خاکی فوتبال و حدود 10 کتابخانه روستایی هیچ خبری از سایر مراکز فرهنگی و هنری در مناطق روستایی استان نیست تا هیچ سازمان و دستگاهی هم زحمت برگزاری مراسم های مختلف را به خود ندهد.

فقر امکانات و عدم برگزاری برنامه های مختلف در مناطق روستایی استان کردستان تا جایی است که معاون سیاسی و امنیتی استاندار در جلسه ستاد برگزاری برنامه های ایام هفته جوان خبر از لزوم توجه بیشتر به این قشر از جامعه را مطرح می کند و خواستار مشارکت بخشداری ها و دهیاریهای در این حوزه می شود.

ایرج حسن زاده در این جلسه اظهار داشت: میزان برنامه های اجرا شده در مناطق روستایی استان کردستان با توجه به جمعیت آن، مناسب نیست و با توجه ایام هفته جوان لازم است که حداقل برنامه های گرامیداشت این ایام در روستاهای بزرگ و تا حد امکان در مراکز دهستانهای کردستان برگزار شود.

مدیر امور جوانان استان کردستان نیز در این جلسه عنوان کرد: ما تلاش کردیم که ضمن دعوت از فرمانداران و بخشداران استان برنامه های را در مناطق روستایی به ویژه روستاهای پرجمعیت برگزار کنیم که امیدواریم این اتفاق در مناسبت های دیگر به ویژه برای جوانان با جدیت بیشتری دنبال شود.

اسماعیل احمدی از مشارکت بخش مردمی به ویژه سازمانهای مردم نها حوزه جوانان برای مشارکت بیشتر در راستای برگزاری برنامه های مختلف خبر داد و گفت: برنامه ریزی بسیار خوبی در این حوزه صورت گرفته و با توجه به فضای مناسب تاسیس سازمان های مردم نهاد امیدواریم که شاهد استقبال و رغبت بیشتر جوانان ساکن در روستاها برای این مهم باشیم.

در حالیکه مسئولان استان از لزوم برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری حداقل در ایام هفتنه جوان و با مشارکت بخشداری ها و دهیاری های خبر می دهند که هم اکنون تنها بخشی از روستاهای استان کردستان دارای دهیاری بوده و به نظر می رسد که لازم است در این حوزه برنامه ریزی بهتری صورت گیرد.

عدم برگزاری مراسم های مختلف و همچنین توجه نکردن با بخشی از جامعه، فقط مختص به ایام هفته جوان و برنامه های گرامیداشت آن نیست بلکه این وضعیت در تمامی طول سال و در مقاطع مختلف زمانی به چشم می خورد که می طلبد مسئولان کشوری در این راستا اقدامات و برنامه های کاربردی تر و مناسبتری را در دستور کار قرار دهند هر چند که این انتظار هم نیست که تمامی امکانات موجود در مناطق شهری در روستاها نیز راه اندازی و ایجاد شود ولی باید نوع سیاست گذاری حاکم در کشور و استان در این بخش تغییر کند تا نیمی از جمعیت کشور هم بتواند در چرخه برنامه های مختلف قرار گیرد.