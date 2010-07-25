حماس اروپا را به گفتگوی مستقیم دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "اسماعیل رضوان" یکی از رهبران برجسته جنبش حماس اظهار داشت که اتحادیه اروپا و فرانسه نباید از گفتگوی مستقیم با حماس تردید داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: حماس باب مذاکره با هر کسی که خواهان گفتگو با این جنبش است را باز گذاشته است و حماس اکنون دارای دولت و پارلمان است.

درهمین راستا "برنار کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه اخیرا از آمادگی کشورش برای گفتگوی مستقیم با جنبش حماس خبر داده بود.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که "کاترین اشتون" وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در سفر اخیر خود به نوارغزه با هیچ کدام از رهبران جنبش حماس دیدار نکرد.

خاطرنشان می شود زمانی که جنبش حماس در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در سال 2006 به پیروزی رسید آمریکا و اروپا اعلام کردند که به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی حماس و توافقنامه های امضا شده تشکیلات خودگردان فلسطین با اسرائیل و کنار گذاشتن مقاومت شرط تعامل با جنبش حماس است.