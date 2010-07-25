حسینعلی کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: همچنین طی این مدت 72 کیلومتر روکش گرم، بهسازی 45 کیلومتر راه روستایی و یک پل بزرگ باکس با تعداد 52 دهانه چهار متری احداث و صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در مدت یاد شده 120 دستگاه پل کوچک تعریض و بهسازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است، اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته همگی در راستای افزایش سطح سرویس دهی، ارتقا ایمنی و بالا بردن ظرفیت ترافیکی راه های روستایی بوده است.

وی از برقراری ارتباط تابلوهای پیام متغیر جاده ای راه های استان بوشهر خبر داد و گفت: برقراری ارتباط تابلوهای پیام متغیر جاده ای به منظور ارتقاء فرهنگ رانندگی در بین رانندگان و افزایش ایمنی در راه های استان و نیز به روز رسانی سیستم مدیریت ناوگان حمل و نفل استان صورت گرفته است.