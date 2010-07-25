علوم انسانی رویکرد دانشجویان بسیجی/ جلوگیری از مغفول ماندن علوم انسانی

نبی الله احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رویکرد علمی سازمان بسیج دانشجویی در کشور گفت: سعی می شود با بکارگیری اساتید توانمند در عرصه علوم انسانی اقدامات مطلوبی در سال جاری شکل بگیرد.

وی افزود: راه اندازی پژوهشکده های مجازی بسیج در همین راستا است که در این حوزه اقدامات جدی انجام شده و سعی می شود در تعاملاتی که سازمان بسیج دانشجویی در حوزه علمی پژوهشی با مراکز علمی تحقیقاتی دارد از ظرفیت اساتید استفاده شود.

معاون علمی پژوهشی سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه جهت دهی به فعالیتهای پژوهشی از اولویت ما است، اظهار داشت: در حال حاضر 3 مرکز پژوهشی مجازی در سازمان بسیج وجود دارد که در آینده نیز افزوده خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه هدف اصلی در فعالیت های پژوهشی بسیج دانشجویی، شناسایی نخبگان علمی و توانمند سازی این افراد است، گفت: این محققان به سطحی از توانمندی می رسند که به عنوان محقق به مراکز تحقیقاتی کشور معرفی می شوند.

احمدیان با اشاره به اینکه بسیج دانشجویی 24 پژوهشکده فعال دارد، گفت: البته کانون های پژوهشی نیز وجود دارند که در صورت موفقیت به پژوهشکده تبدیل می شوند در حال حاضر سیاست ما ارتقای کیفیت مراکز پژوهشی است و بیشتر به دنبال آن هستیم که این پژوهشکده ها تخصصی شوند و به قطب های مختلف کشور تبدیل شوند.