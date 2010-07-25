اسامی برترین محققان و دانشگاهها درشیمی/ آمریکا وکانادا در صدر همکاریها

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: در تحلیل موضوعی انتشارات جمهوری اسلامی ایران در رشته شیمی در پایگاه وب علوم با انتخاب کلیه موضوعات فرعی از تعداد 24 هزار و 995 رکورد مربوط به ایران تعداد 5 هزار و 697 رکورد متعلق به رشته شیمی است.

وی اظهار داشت: در بازه زمانی 2010-2009 ، سه هزار و 814 بار به این تعداد مدارک استناد شده است. عدد مربوطه به index-hدر رشته شیمی در پایگاه وب علوم 12 و این بدان معنی است که در رشته شیمی 12 مدرک هر یک حداقل 12 استناد را به خود اختصاص داده‌اند.

پرتولید کننده ترین محققان شیمی

هروی: 72 مدرک

گنجعلی: 68 مدرک

مرسلی: 59 مدرک

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: بررسی‌ها نشان می دهد هروی با 72 مدرک پرتولیدترین نویسنده در حوزه شیمی بوده است. پس از وی، گنجعلی و مرسلی به ترتیب با 68 و 59 مدرک حائز رتبه‌های دوم و سوم تولید علم در این رشته بوده‌اند.

وی اظهار داشت: در میان موسسات و دانشگاه‌ها نیز دانشگاه آزاد اسلامی با 875 مدرک در صدر جدول‌ جای گرفته است.

برترین دانشگاهها در تولید علم شیمی

1- دانشگاه آزاد اسلامی

2- دانشگاه‌ تهران

3- دانشگاه تربیت مدرس

4- دانشگاه شریف

5- دانشگاه امیرکبیر

مهراد افزود: پس از دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شریف و امیرکبیر رتبه‌های دوم تا پنجم تولیدات حوزه شیمی را به خود اختصاص داده‌اند. تنها موسسه پژوهشی موجود، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران است که در رتبه نوزدهم این جدول جای دارد.

وی اظهار داشت: صندوق حمایت از پژوهشگران کشور با اختصاص 134 رکورد به خود در میان سایر حامیان مالی پژوهش‌ها حائز رتبه اول است. پس از این موسسه دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی به ترتیب با دارا بودن 112 و 108 رکورد در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: در رابطه با نشریات منتشر کننده، بیشترین تعداد مدارک در رشته شیمی در بازه زمانی 2010-2009 Asian Journal Of Chemistry با انتشار 254 مدرک از حوزه شیمی بیشترین تعداد مدارک مربوط به این حوزه را چاپ کرده است. این نشریه انگلیسی زبان متعلق به کشور هندوستان است و به تعداد 6 شماره در سال منتشر می شود.

وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران بیشترین همکاری‌های علمی را در رشته شیمی به ترتیب با کشورهای آمریکا، مالزی و کانادا داشته است.