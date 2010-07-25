"مانو منه زس" سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از حذف برزیل از رقابت های جام جهانی 2010 با مربیگری دونگا، سرمربی کورینتیانس به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد.

منه زس در یک نشست خبری اظهار داشت: من دعوت ریکاردو تکسیه را، رئیس کنفدراسیون فوتبال برزیل، را برای کار در تیم ملی پذیرفتم. بسیار خوشحالم و افتخار می کنم که چنین مسئولیت بزرگی را بر عهده گرفته ام.

منه زس پس از موریسی رامالیو، سرمربی فلومیننسه، گزینه دوم مربیگری تیم فوتبال برزیل بود اما از آنجا که فلومیننسه به مربی خود اجازه همکاری با تیم ملی را نداد، مربیگری این تیم به منه زس محول شد.

سرمربی 48 ساله برزیل روز دوشنبه (فردا) اسامی تیم ملی این کشور را برای بازی دوستانه مقابل ایالات متحده که در تاریخ 10 اوت در نیوجرسی برگزار می شود، اعلام خواهد کرد.