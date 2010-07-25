مقاومت در برابر فتنه جدید در لبنان هوشیار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، سید هاشم صفی الدین تصریح کرد که مقاومت در مواجهه با فتنه جدید دشمنان در لبنان دوراندیش خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه شکست خوردند لذا اکنون با به راه انداختن فتنه جدید و جنگ داخلی در لبنان به دنبال هدف قرار دادن مقاومت هستند.

هاشم صفی الدین گفت: ما امروز در مرحله محوری جدیدی قرار داریم. مقاومت به خوبی می داند که چه کسی قصد ماجراجویی در لبنان را دارد و دستاوردهای آن را هدف قرار داده است.

وی با بیان این مطلب افزود: مقاومت همواره آرامش اسرائیل را به خطر انداخته است همانطور که در گذشته حافظ میهن بوده است اکنون از وطن و شهروندان لبنانی دفاع می کند.

سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان پنجشنبه شب در سخنانی اظهار داشت که غرب با استفاده از دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان در صدد ایجاد فتنه و توطئه ای جدید علیه مقاومت است و با صدور حکم فرضی علیه حزب الله برخی از اعضای این جنبش را به دست داشتن در ترور حریری متهم خواهد کرد.

این در حالی است که سعد الحریری نخست وزیر لبنان روز گذشته اعلام کرد: ترسی از پیگیری پیامدهای ترور رفیق حریری نداریم و دادگاه بین المللی مسئله فتنه انگیزی در لبنان نیست.