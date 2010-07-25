20 هزار تاکسی به کپسول آتش نشانی مجهز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش نشانی شهر تهران اعلام کرد: از دهم تا پانزدهم مرداد روزانه 20 تاکسی با مراجعه به محل برگزاری جشنواره در محل دائمی نمایشگاههای شهرداری تهران در پارک گفتگو به کپسولهای آتشنشانی چهار کیلویی مجهز می شوند.
بنا بر اعلام سازمان آتش نشانی پس از این تاریخ روزانه 100 تاکسی در ایستگاههای 62 و 79 آتشنشانی واقع در شادآباد و مشیریه به کپسول آتش نشانی تجهیز می شوند.
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران این کپسولها را به صورت رایگان در اختیار تاکسیرانان قرار میدهد و با توزیع بروشور و CD در بین این گروه از تاکسیرانان آموزشهای مقدماتی تئوری و عملی به آنها ارائه می شود.
در مرحله نخست توزیع کپسول آتشنشانی در بین تاکسیرانان تهرانی حدود 18 هزار دستگاه تاکسی در دو ساله اخیر مجهز به کپسولهای آتشنشانی شدند و تاکسیرانان تا کنون 300 ماموریت خاموش کردن آتش در خودروها را با موفقیت انجام داده اند.
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