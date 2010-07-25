جشنواره نوآوری جایزه شهید چمران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و فن آفرینی به منظور دستیابی به اقتصاد دانایی محور، معرفی نوآوران و فن آفرینان برتر و برجسته دانشگاه های سراسر کشور، تسهیل مسیر تجاری سازی و کاربردی کردن نتایج تحقیقات و زمینه سازی برای حمایت از نوآوران و فن آفرینان کشور برگزار می شود.

علوم فنی، پایه و پزشکی، علوم بین رشته ای، علوم کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، فناوری های نوین و علوم انسانی و هنر از محورهای دومین جشنواره جایزه شهید چمران است.

این جشنواره در مهرماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار می شود و علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره تا اول شهریورماه جاری مهلت دارند آثار خود را به دبیرخانه دائمی این جشنواره واقع در پارک فناوری دانشگاه تهران ارسال کنند.