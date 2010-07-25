مردم ترکیه به حضور تیم والیبال زنان رژیم اسرائیل در کشورشان اعتراض کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، صدها تن از مردم معترض ترک در شهر آنکارا هنگام برگزاری دیدار میان تیم والیبال رژیم صهیونیستی و تیم ملی والیبال صربستان با حضور در نزدیکی استادیوم محل بازی، نسبت به سیاست تل آویو به ویژه کشتار فعالان صلح کاروان آزادی اعتراض کردند.

معترضین ترک با در دست داشتن تصاویری از "فرقان دوگان" کم سن وسال ترین شهید کاروان آزادی اعتراض خود را نسبت به حضور تیم والیبال زنان رژیم صهیونیستی در کشورشان ابراز داشتند.

تصویری از تظاهرات روز گذشته در آنکارا

این تظاهرات در نهایت به دخالت پلیس ترکیه منجر شد تا از تکرار واقعه فوریه گذشته که مردم ترکیه با پرتاب شیشه به سوی تیم بسکتبال رژیم صهیونیستی این تیم را وادار به فرار از استادیوم کردند، جلوگیری شود.

بر این اساس، پلیس ترکیه پس از مشاهده تظاهرات گسترده مردمی درب استادیوم محل بازی را بست و از ورود تماشاگران به محل بازی جلوگیری کرد.

خاطر نشان می شود نیروهای امنیتی ترکیه در پی حضور تیم والیبال زنان رژیم صهیونیستی در خاک این کشور، تدابیر امنیتی گسترده را در نظر گرفته اند. این در حالی است که روز گذشته یک سایت خبری ترک از ورود ماموران سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) به آنکارا در پوشش محافظان تیم والیبال زنان خبر داد.