به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره لیگ برتر فوتبال از فردا دوشنبه شروع می شود. لیگ آغاز می شود با هزار امید و آرزو برای آنهایی که مدعی قهرمانی هستند، آنهایی که آمده‌اند آسیایی شوند، آنهایی که فقط می خواهند لیگ برتری بمانند و ... .

در روزهایی که فوتبال ایران خواب و رکود بعد از لیگ نهم را پشت سر می‌گذاشت، همه سرگرم با جام جهانی بودند و کسی جای خالی لیگ را احساس نمی کرد.

در زیرنگاهی داریم به برگزاری دیدارهای هفته نخست دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر:

شهرداری تبریز - استقلال تهران

این بازی، مسابقه افتتاحیه لیگ دهم است. استقلال تیم سوم فصل گذشته با کلی تغییر و تحول و البته هزار امید و آرزو به دیدار شهرداری تبریز، تیمی تازه وارد به لیگ برتر می رود. شهرداری که در سال‌های میانی دهه هفتاد به همراه تراکتورسازی و ماشین سازی میراث‌دار فوتبال آذربایجان در لیگ دسته اول بودند با اکبر میثاقیان لیگ برتری شده است تا عیار فوتبال آذری لیگ بیشتر شود.

تماشای این بازی جذابیت‌های زیادی دارد. استقلال مظلومی رونمایی می شود، چشم لیگ برتر مجددا به جمال تماشاگران خونگرم آذری روشن می شود، اکبر اوتی به لیگ بازمی گردد و لیگ آغاز خواهد شد.

پاس همدان - مس کرمان

دو تیم پاس همدان و مس کرمان روزهای سختی را در آخرین هفته‌های لیگ نهم پشت سر گذاشتند و در هفته‌های سی و سوم و سی و چهارم لیگ برتری ماندند. البته تیم پاس نسبت به فصل گذشته تغییر آنچنانی نداشته و همچنان با هدایت مدیرروستا به میدان خواهد آمد اما مس کرمان از درون دروازه تا روی نیمکت مربیگری شکل عوض کرده است. مس جدید با صمد مرفاوی سوداهای زیادی در سر دارد و از قضا هفته اول را با ایستادن مقابل پاس در همدان پشت سر می گذارد.

ذوب آهن اصفهان - پیکان قزوین

این هم یکی از دیدارهای جذاب هفته اول لیگ دهم است. ذوب آهنی که طی دو فصل گذشته با هدایت منصور ابراهیم زاده از مدعیان قهرمانی در لیگ برتر بوده است، لیگ جدید را با ایستادن برابر پیکان احمدزاده آغاز می کند. برای احمدزاده، تکلیف مشخص است. او که با سقوط مقاومت سپاسی به لیگ دسته اول در کارنامه‌اش نمره‌ای منفی به ثبت رسیده است به دنبال اثبات دوباره خود با پیکان است و اتفاقا در گام اول این مسیر روز سختی را پیش رو خواهد داشت.

فولاد خوزستان - استیل آذین تهران

جدال فولاد و استیل. تقابل کامپیوتر و ستاره. نمایش قدرت در خرماپزون اهواز و ... . برای بازی فولاد و استیل آذین تیترهای زیادی می توان انتخاب کرد. این بازی بدون شک از بازیهای جالب هفته اول است. برای جذاب شدن این بازی دلیل کم نیست. کل فوتبال ایران انتظار استیل آذین جدید را می کشد. تماشای حسین کاظمی، سیاوش اکبرپور و ... در پیراهن قرمز تماشایی نیست؟ ایستادن مجید جلالی مقابل آجورلو چطور؟ غیبت علی کریمی البته از حساسیت این بازی می کاهد او که با خود از اردوی تیم ملی مصدومیت را سوغات آورده است.

راه آهن شهرری - سپاهان اصفهان

هشتم بهمن سال گذشته دو تیم صبای قم و سپاهان به دیدار هم رفتند. این مسابقه جنجالی و پرهیاهو برگزار شد و به اتمام رسید، دیداری که حواشی آن تا هفته‌ها نقل محافل فوتبال بود. اظهارات رسول کربکندی که روزها سرمربی تیم صبای قم بود به مذاق قلعه نویی و مربیان سپاهان خوش نیامد و باعث کدورت او و اصفهانی متمایل به رنگ "زرد" شد. حالا با گذشت نزدیک به شش ماه از آن روز بازهم امیر قلعه نویی و سپاهانی‌ها به دیدار کربکندی و تیمش می روند اما این بار نه در قم، قرار ملاقات آنها در شهرک اکباتان تهران است.

زردپوشان لیگ فصل نهم را متفاوت به اتمام رساند. زردهای اصفهان در هفته آخر جشن قهرمانی به پا کردند و زردهای شهرری هم جشن بقا در لیگ برتر. در لیگ دهم هم تکلیف آنها مشخص است، سپاهان مدافع عنوان قهرمانی لیگ با جذب ستاره‌هایی چون خسرو حیدری، جانواریو و... چشم به تکرار قهرمانی دارد. راه آهن هم البته با کربکندی در جستجوی روزهای آرامش و بدون استرس سقوط است.

سایپا کرج - صبای قم

سایپا با محمد مایلی کهن همان تیم لیگ نهم است البته با تغییراتی جزیی. اما صبای قم مانند بسیاری از تیمهای لیگ برتری تغییراتی بسیار کرده است. تقابل این دو تیم که فصل گذشته میانه نشین جدول بودند از بازیهای خاص هفته اول است که می تواند در تعیین جایگاه آنها تاثیرگذار باشد.

ملوان بندرانزلی - نفت تهران

خوشا به حال ملوان که در هفته اول لیگ با نفت بازی می کند. تیمی که تا یک هفته قبل سرمربی نداشت و برای اولین بار است که حضور در لیگ برتر را تجربه می کند، نمی تواند حریف دشواری برای ملوان باشد. باید دید تیمی که ساخته و پرداخته نادر دست نشان است و با حسین فرکی به لیگ برتر می آید چه نمایشی مقابل قوی سپید خواهد داشت.

پرسپولیس تهران - تراکتورسازی تبریز

سرخهای لیگ بازهم به هم رسیدند. جنگ آنها جنگ تهران و تبریز نیست که از روز دوشنبه با مسابقه شهرداری - استقلال آغاز می شود، بازی آنها، بازی اعتبار است، اینکه کدام تیم پرطرفدارتر است و بالای صددرصد طرفدار دارد!

عصر سه شنبه قبل از غروب آفتاب پرسپولیس در ورزشگاه آزادی پذیرای تراکتورسازی خواهد بود. در این بازی سکوهای ورزشگاه آزادی سرخ سرخ خواهد شد. تراکتور دوستها که می آید برای حمایت اما پرسپولیسی‌ها می خواهند رونمایی پرسپولیس دایی را ببینند که بنابر ادعای او می خواهد مدعی سه جام باشد. عصرسه شنبه، عصری تماشایی است برای پرطرفدارترین تیمهای ایران.

شاهین بوشهر - صنعت نفت آبادان

این هم یک جدال تماشایی و گرم است، یک دربی جنوبی. شاهین بوشهر با حمید استیلی به لیگ دهم گام می گذارد و اتفاقا در هفته اول به دیدار تیمی می رود که تا دو هفته قبل لیگ برتری نبود. بازی مقابل تماشاگران بوشهری، شور و هیجان بوشهر و گرما و شرجی‌ها بازی جنوبی‌ها را جذاب می کند.

- برنامه دیدارهای هفته نخست دهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - 4/5/89

* شهرداری تبریز - استقلال تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پاس همدان - مس کرمان، ساعت 18، ورزشگاه قدس همدان

* ذوب آهن اصفهان - پیکان قزوین، ساعت 19:30، ورزشگاه فولادشهراصفهان

* فولاد خوزستان - استیل آذین تهران، ساعت 20:45، ورزشگاه تختی اهواز

سه شنبه - 5/5/89

* راه آهن شهرری - سپاهان اصفهان، 17:40، ورزشگاه اکباتان تهران

* سایپا کرج - صبای قم، ساعت 18:15، ورزشگاه انقلاب کرج

* ملوان بندرانزلی - نفت تهران، ساعت 18:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* پرسپولیس تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 19:40، ورزشگاه آزادی تهران

* شاهین بوشهر - صنعت نفت آبادان، ساعت 20:30 ، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر