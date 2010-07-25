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۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

با رقابت دونامزد برگزارمی شود؛

10 مرداد مجمع انتخابات فدراسیون بولینگ و بیلیارد/ تعطیلی موقت مجامع

10 مرداد مجمع انتخابات فدراسیون بولینگ و بیلیارد/ تعطیلی موقت مجامع

با برگزاری مجمع انتخابات ریاست فدراسیون بولینگ و بیلیارد در روز 10 مردادماه جاری، برگزاری مجامع فدراسیون های ورزشی بطور موقت تعطیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون بولینگ و بیلیارد با رقابت دو نامزد برای کرسی ریاست برگزار خواهد شد و هاشم اسکندری سرپرست فعلی فدراسیون و محمدرضا کاظمی برای کسب رای اعتماد اعضای مجمع تلاش خواهند کرد.

بنابر اعلام امور مجامع با برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون بولینگ و بیلیارد به دلیل درپیش بودن ماه رمضان برگزاری مجامع فدراسیون ها بطور موقت دچار وقفه خواهد شد تا پس از آن برنامه زمانبدی جدید فدراسیون ها اعلام شود.

سازمان تربیت بدنی ظرف دو ماه گذشته مجمع عادی و انتخاباتی حدود 15 فدراسیون ورزشی را بصورت فشرده برگزار کرد که در مجامع انتخاباتی، سرپرستان منصوب سازمان به ریاست فدراسیون ها دست یافتند.

کد مطلب 1122723

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