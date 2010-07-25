به گزارش خبرنگار مهر، شهاب حسینی یکی از پرکارترین بازیگران سینمای ایران در ماههای آینده است، بازی خوب او در فیلمهای سینمایی "درباره الی"، "سوپراستار" و "پرسه در مه" باعث شده بیشترین پیشنهادهای بازیگری امسال به دست این بازیگر برسد.
حسینی که به تازگی بازی در مجموعه "شوق پرواز" را تمام کرده مدتی پیش برای بازی در فیلم سینمایی "روایت" به کارگردانی نیکی کریمی قرارداد همکاری امضا کرد اما به تعویق افتادن تولید این پروژه باعث شد دومین همکاری او با کریمی به تاخیر بیفتد.
حسینی همچنین قرار است در فیلم سینمایی "خانه پدری" به کارگردانی کیانوش عیاری با فاطمه معتمدآریا، مهناز افشار و مهدی هاشمی همبازی شود و پس از آن در فیلم تازه اضغر فرهادی مقابل دوربین برود.
فیلمی که فرهادی مانند تجربههای قبلیاش در سکوت خبری آن را پیش میبرد. "جدایی نادر از سیمین" فیلم تازه فرهادی درباره زوجی است که میخواهند از هم جدا شوند و برای نگهداری فرزندشان دچار مشکل میشوند.
شهاب حسینی برای بازی در فیلم سینمایی "سوپراستار" سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را از جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر به دست آورد.
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