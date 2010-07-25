حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که در رابطه با زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر شهریور ماه از سوی روسیه اعلام شده آیا این زمان قطعی برای راه اندازی این نیروگاه خواهد بود؟ گفت:معتقدیم روسها این کار را می کنند.

نماینده مردم بیرجند همچنین در رابطه با تحویل سامانه اس 300 به ایران از سوی روسیه بیان داشت: روس ها این کار را انکار نکرده اند و نگفته اند نمی دهیم بلکه گفته اند بررسی می کنیم.

وی ادامه داد: در این رابطه آخرین خبر این است که روس ها تحویل سامانه اس 300 به ایران را رد نکرده اند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: روس ها دیر کار می کنند اما کارشان را انجام می دهند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با مصوبه مجلس در واکنش به تحریم های شورای امنیت علیه ایران و اینکه آیا این مصوبه می تواند در مقابل قطعنامه های احتمالی بعدی بازدارنده باشد، گفت: نمی شود گفت برای قطعنامه های آینده بازدارنده است اما در مقابل تلاش ها و تهدید ها و تحریم های آنان ما نمی توانیم ساکت باشیم در مقابل اقدامات آنان مصوبه مجلس هم یک کار و یک عکس العمل است.

ابراهیمی در خصوص واکنش های بعدی مجلس در صورت تشدید فشار ها علیه ایران عنوان کرد: مجلس مطابق شرایط تصمیم گیری می کند.