محسن قهرمانی در گفتگو با مهر، در رابطه با آخرین وضعیت داوران پیش از آغاز رقابت های لیگ دهم گفت: از آنجایی که بازی های لیگ دسته اول به درازا کشید، برخی از داوران فرصت زیادی برای استراحت نداشتند. به عنوان مثال خود من به محض اتمام لیگ برتر برای قضاوت در چند بازی از دسته اول انتخاب شدم که آخرین آن بازی نفت تهران و شیرین فرازکرمانشاه بود.

وی افزود: بعد از فرصتی 5 روزه مجددا در کلاس های در نظرگرفته شده از سوی کمیته داوران شرکت کردیم و در چند آیتم تست دادیم. کلاس هایی طبق روال سال های پیش در تهران برگزار شد و در آن جمعی از داوران و پیشکسوتان این رشته حضور داشتند. در این کلاس ها آخرین فیلم های رسیده از سوی FIFA بازبینی شد و اشتباهات داوران مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت پس از بازبینی این فیلم ها داوران به یک اتفاق نظر در رابطه با تصمیمات اتخاذ شده رسیدند.

محسن قهرمانی در ادامه گفت: آمادگی داوران بعد از انجام تست آمادگی جسمانی در این کلاس ها مطلوب است و به جرات می گویم خود من جزء 2 یا 3 نفر برتر قرار گرفتم.

داور بین المللی فوتبال کشورمان دررابطه با انتظاراتی که از فدراسیون، کمیته داوران، کمیته انضباطی، مربیان و بازیکنان می تواند داشته باشد، اظهار داشت: شخصا انتظار خاصی از کمیته داوران و فدراسیون ندارم به جزء اینکه امکانات رفاهی بیشتری را برای داوران فراهم کنند چرا که این قضیه باعث می شود بازی ها با تمرکز بالاتری سوت زده بشود.

وی افزود: اما از مربیان، بازیکنان و تماشاگران انتظار دارم سری به کتاب قوانین 17 گانه داوری بزنند. البته منظورم این نیست که به صورت تخصصی آن را مطالعه کنند بلکه به این کتاب نگاهی گذرا داشته باشند تا بتوانند تصمیمات داور را راحت‌تر درک کنند. قانون 11 مربوط به آفساید و قانون 12 مربوط به خطاهای فوتبال است که اگر مطالعه‌ای حداقل روی این 2 قانون داشته باشند، کار داور راحت می کنند.

قهرمانی در پایان گفت: امیدوارم سال خوبی پیش روی کل جامعه فوتبال باشد و جامعه داوری هم با کمترین اشتباه بازی ها را سوت بزنند.

از هفته اول لیگ قرار بود محسن قهرمانی بازی نفت و ملوان را قضاوت کند اما به دلیل فاصله کم آخرین قضاوت این داور برای نفت، قضاوت این مسابقه به یدالله جهانبازی سپرده شد.