دستگیر شدگان از حامیان داخلی عاملان انفجارهای زاهدان بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی نورا با اشاره به اعلام خبر دستگیری تعدادی ازعوامل انفجارهای تروریستی زاهدان از سوی وزیر کشور و معاون وی، گفت: افراد دستگیر شده تعدادی از حامیان داخلی عاملان این انفجارها بودند که ما پیش از این دائما تاکید می کردیم که افراد نابابی در داخل کشور هستند که از آنها حمایت می کنند و باید بازداشت شوند.

نورا با اظهار اینکه ما انتظار داشتیم این افراد پیش از این بازداشت شوند، خاطرنشان کرد: آنهایی که خبر دستگیری شان اعلام شده با توجه به اطلاعات گذشته دستگیر شده اند.



وی درعین حال با اعلام اینکه از اقدام مسئولان در دستگیری تعدادی ازعوامل انفجارهای تروریستی مسجد جامع زاهدان ممنون هستیم، خاطرنشان ساخت: امیدواریم همه عوامل و حامیان این انفجارها شناسایی و دستگیر شوند.



نماینده زابل با اشاره به وضعیت امنیتی استان سیستان و بلوچستان، گفت: به طور کلی ما در استان هیچ مشکلی نداریم و گاهی اتفاقاتی در این استان از سوی عوامل استکبار رخ می دهد والا میان مردم استان سیستان و بلوچستان هیچ نوع تنشی وجود ندارد.



وی با بیان اینکه پس از حادثه تروریستی زاهدان عده ای فکر می کردند که این اقدامات تروریستی به درگیری قوی در استان منجر شود، گفت: با هوشیاری مردم و پیام های مقام معظم رهبری این توطئه خنثی شد.

