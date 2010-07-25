کم اطلاعی مردم علت اصلی انحرافات در مهدویت است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی در مراسم جشن خورشید هدایت که با موضوع مهدویت و جوانان شامگاه شنبه در تکیه شاه خراسان قم برگزار شد، گفت: امروز فرقههایی پیدا شدهاند که اساس مسیر عبادت را تغییر میدهند و برای مثال سال گذشته در همین قم شخصی ادعا کرده بود که امام زمان (ع) گفته است از این به بعد مردم رو به جمکران نماز بخوانند و متأسفانه عدهای هم این کار را کرده بودند.
وی ادامه داد: علت اصلی گسترش انحرافات اندک بودن آگاهی مردم است و همین مسئله باعث میشود که در بین تهران و کرج یک کعبه بسازد و بگوید آقا به من گفته دیگر به مکه نروید و همین جا را طواف کنید.
فاضل لنکرانی اظهار داشت: در آغاز غیبت، امام زمان (عج) فرمودند که در دوران غیبت من اگر کسی ادعای دیدار با من را مطرح کرد بدانید او دروغگو است و امروز نیز مردم ما نباید اجازه دهند عدهای آنها را فریب دهند.
وی افزود: البته ممکن است کسی در محضر امام تشرف پیدا کند اما در آن لحظه متوجه نشود و بعد از مدتی بفهمد که در خدمت امام بوده است اما اینکه شخصی ادعا کند هر وقت بخواهد میتواند به حضور امام مشرف شود دروغی بیش نیست.
رئیس مؤسسه فقهی ائمه اطهار(ع) در رابطه با زمان ظهور نیز گفت: این مسئله رازی است در نزد خداوند و آنچه که برای ما مسلم است این است که این وعده محقق خواهد شد و ما باید مراقب باشیم که هر قدر این دوران به درازا انجامید دچار انحرافات نشویم.
امروز ظلم بیش از همیشه گسترش یافته است
فاضل لنکرانی گفت: ظلمی که امروز در سطح جهان وجود دارد وسیعتر از گذشته است و آزاری که امروز به مردم میرسد بسیار شدیدتر از تمام دوران تاریخ بوده است و حتی ما در صدر اسلام و دوران اموی چنین جنایتهایی را سراغ نداشتهایم.
وی تصریح کرد: هر چه زمانه پیش میرود به موازات آنکه جمعی بیشتر به اسلام و حق تمایل پیدا میکند تعداد بیشتری نیز به سمت ظلم حرکت میکنند اما خداوند در قرآن به ما وعده داده است که سرانجام حکومت از آن صالحان خواهد شد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به جوانان ادامه داد: برای درک وظیفهای که در دوران غیبت بر عهده تمامی ما است ابتدا باید خدا را بشناسیم چرا که اگر نسبت به خدا علم درستی پیدا کنیم دیگر دچار مذاهب انحرافی نمیشویم.
وی ادامه داد: به طرق مختلف به ما توصیه شده است که در دوران غیبت امام زمان(عج) خود را بشناسیم چرا که امام زمان(ع) کاملترین انسانها است و او واسطه ما و خدا است که تمامی اعمال ما در روز به او عرضه میشود.
فاضل لنکرانی با بیان این که امروز یکی از وظایف ما تحقیق در رابطه با مسئله مهدویت است گفت: هر انسان شیعهای باید بداند که وظیفهاش در این زمینه چیست و هیچ مؤمنی نمیتواند ادعای شیعه بودن داشته باشد مگر آنکه نسبت به امام زمان خود علم پیدا کند.
وی اظهار داشت: امروز گروههایی برای تخریب مهدویت فعال شدهاند که تمامی ما باید مراقب این انحرافات باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) مهمترین دلیل انحرافات در عرصه مهدویت را پایین بودن سطح آگاهی مردم نسبت به این مسئله عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی در مراسم جشن خورشید هدایت که با موضوع مهدویت و جوانان شامگاه شنبه در تکیه شاه خراسان قم برگزار شد، گفت: امروز فرقههایی پیدا شدهاند که اساس مسیر عبادت را تغییر میدهند و برای مثال سال گذشته در همین قم شخصی ادعا کرده بود که امام زمان (ع) گفته است از این به بعد مردم رو به جمکران نماز بخوانند و متأسفانه عدهای هم این کار را کرده بودند.
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