کاهش بودجه جهانی موجب افزایش 10 تا 22 درصدی ایدز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا اظهارداشت: در کنفرانس جهانی ایدز تمامی کشورهای شرکت کننده به خصوص کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی نسبت به این کاهش بودجه واکنش نشان دادند.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت ادامه داد: کاهش چشمگیر بودجه ایدز در برخی مناطق جهان مثل کشور بلاروس، شیوع این بیماری را 10 تا 22 درصد افزایش داده است.
گویا با اشاره به اینکه کشورها انتظار داشتند یکی از نتایج اجلاس اخیر ایدز افزایش بودجه اختصاص یافته به این بخش باشد گفت: متاسفانه این اتفاق نیفتاد و پیامدهای آن 10 سال دیگر خود را نشان خواهد داد.
وی افزود: خوشبختانه بودجه برنامههای مربوط به مقابله با ایدز در کشورمان وابسته به مجامع بینالمللی نیست و عمدتا در داخل تامین میشود و این کاهش و افزایش بودجههای جهانی برنامههای کشوری در این زمینه را دستخوش تغییر نمی کند.
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