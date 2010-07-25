نادیده گرفتن مسائل تربیتی موجب تضعیف خانواده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در مراسم افتتاح دوره آموزش فرهنگی طرح معرفت، ایجاد ارتباط تنگاتنگ با حوزه علمیه را از برنامههای مهم وزارت بهداشت دانست و گفت: برای رفع مشکلات جامعه باید جنبههای مختلف انسان در ابعاد روحی و جسمی در نظر گرفته شود که این امر تبادل نظر استادان دانشگاه و حوزه علمیه را میطلبد.
وزیر بهداشت از تشکیل شورای ادبی اخلاق و میراث پزشکی خبر داد و افزود: بر اساس طرح اجرا شده در این زمینه در تمامی 43 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور شورای اخلاقی تشکیل شد.
وحید دستجردی برگزاری طرح معرفت را مقدمهای برای اجرای برنامه های معنوی و اخلاقی عنوان کرد و بر گسترش برگزاری دورههای معرفتی در تمامی دانشگاههای کشور با همکاری استادان حوزه علمیه تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت تنها وزارتخانهای است که دانشآموختگان آن برای خدمت رسانی مستقیم به مردم به نقاط مختلف کشور اعزام میشوند افزود: گسترش برنامههای معنوی موجب تربیت نیروهای جامعه نگر و آشنا با مشکلات روحی و معنوی مردم میشود.
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