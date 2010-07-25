علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تعیین شرایط جدید از سوی ایران برای مذاکره با گروه1+5 و اعلام آمادگی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای شروع مذاکرات با ایران گفت: من فکر می کنم که تکرار نوع مذاکرات گذشته که آنان مذاکره کنند و بعد از مدتی دنبال قطعنامه بروند باید به پایان برسد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: به همین دلیل ایران شرایطی را برای مذاکره اعلام کرد که آنان باید هدف گذاری را مشخص کرده و پایبندی خود به ان پی تی را اعلام کنند.

عضو شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: اگر این هدف گذاری در آغاز مذاکرات وجود داشته باشد که ما از یک نقطه خاصی شروع کنیم و به یک نقطه ای برسیم مذاکره می تواند مفید باشد.

بروجردی در رابطه با ورود کشورهای جدید به مذاکرات ایران با گروه1+5 نیز تصریح کرد: این امری است که بر اساس توافق صورت می گیرد اما با توجه به نوع همکاری که ما در بحث تبادل سوخت با کشورهای ترکیه و برزیل داشته ایم حضور این کشورها می تواند مفید باشد البته شورای عالی امنیت ملی باید تصمیم لازم را بگیرد که ما چه شرایطی را برای حضور کشورهای جدید در مذاکرات داریم.

