به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک، مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با بیان این مطلب افزود: در سومین سفر استانی ریاست جمهوری به استان کرمان، طرح احداث کارخانه کک سازی در شهرستان راور با هدف ایجاد ارزش افزوده، استفاده بهینه از زغالسنگ های کک شو و محرومیت زدایی از شهرستان راور جهت اجرا به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه طبق مطالعات امکان سنجی انجام شده، هزینه احداث کارخانه یاد شده 110 میلیارد تومان برآورد شده است، خاطر نشان کرد: مطالعات مربوط به امکان سنجی و مکان یابی این طرح صورت گرفته و طی یک ماه آینده و با صدور مجوزهای مربوطه از سوی محیط زیست، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: طراحی این کارخانه بر اساس تولید 400 هزار تن کک متالوژی و 19 هزار تن قطران به عنوان محصول جانبی صورت گرفته و با بهره برداری از آن بخشی از کک مورد نیاز کشور تأمین خواهد شد.

مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تصریح کرد: با توجه به اهداف توسعه ای مناطق کمتر توسعه یافته و بررسی های صورت گرفته، بهره برداری از این کارخانه تاثیر به سزایی در رشد شاخص های اقتصادی در این منطقه خواهد داشت.

همچنین در این بازدید کرمی، نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اهمیت احداث این کارخانه در محرومیت زدایی و اشتغال زایی در این منطقه، بر ضرورت اجرای دقیق و به موقع این طرح تأکید کرد.