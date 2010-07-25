"سالت" از " آغاز" جا ماند

به گزارش مهر از ورایتی در حالی که پیش بینی ها حاکی از فروش فوق العاده فیلم " سالت" در نخستین روز اکران بود ،‌فیلم " آغاز" روز جمعه گذشته و در ابتدای دومین هفته اکران در آمریکا شمالی با فروش 3/13 میلیون دلاری صدر جدول فروش روزانه را در اختیار گرفت.فیلم جدید کریستوفر نولان در 3792 سالن سینما به نمایش در آمده است.



در این روز فیلم معمایی و جاسوسی " سالت" که آنجلینا جولی را در نقش اول خود دارد 7/12 میلیون دلار فروخت.این فیلم 3612 سالن را در آمریکای شمالی در اختیار دارد.



انیمیشن " من نفرت انگیز" محصول استودیو یونیورسال که 3600 سالن را در اختیار دارد با فروش 3/7 میلیون دلاری جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. " کار آموز بازیگری" هم این هفته 9/2 میلیون دلار فروخت و در رده چهارم ایستاد.



فیلم خانوادگی " رامونا و زنبور ها" روز جمعه اکران خود را آغاز کرد و با فروشی معادل 9/2 میلیون دلار پنجمین فیلم پر فروش هفته شد.جایگاه ششم به انیمیشن " داستان اسباب بازی 3" اختصاص یافت که در این روز 6/2 میلیون دلار فروخت.



کمدی " آدم بزرگ ها" با 4/2 میلیون دلار در رده هفتم و در تعقیب " داستان اسباب بازی 3" است. " داستان دنباله دار گرگ و میش : خسوف" روز جمعه با 3/2 میلیون دلار فروش در 3121 سالن هشتم شد.