مواضع مسئولان نسبت به روسیه سنجیده باشد / مسکو در دام واشنگتن نیفتد

محمود احمدی بیغش نماینده شازند در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سخنان رئیس جمهور مبنی بر طراحی سناریویی تازه علیه ایران که کلید آن توسط روسیه زده شده، اظهار داشت: با توجه به روابط گسترده ای که با کشور روسیه داریم، روسها باید مواظب باشند در دام پهن صهیونیست ها و آمریکایی ها گرفتار نشوند.

وی افزود: آمریکا و غرب روابط گسترده ایران و روسیه را هدف قرار داده اند و در مواردی هم موفق شده اند و با دادن امتیازات هنگفت سعی در سلب حسن همجواری و همسایگی ایران و روسیه را دارند.

این نماینده مجلس از روسها خواست در مناسبات خود با سایر کشورها به خصوص ایران عاقلانه تصمیم گیری و به درستی مواضعشان را اتخاذ کنند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تغییر مواضع روسیه در قبال ایران گفت: روسها با تاخیر انداختن راه اندازی نیروگاه بوشهر و مسئله سامانه موشکی اس 300 به ایران با توجه به قراردادها و تعهداتشان، نشان داده اند که همسایه باوفایی نیستند اما ملت ایران این نامهربانی آنان را نادیده می گیرند و خواهان ادامه مناسبات و روابط میان ایران و روسیه هستند.

احمدی بیغش گفت: روسیه نباید منافع رابطه و همکاری با ایران و همچنین حسن همجواری و همسایگی را به امتیازات رنگین غربی ها به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی بفروشد چرا که قطعا رابطه و تعامل با ایران از هر موضوع دیگری برای روسیه مهمتر است.

نماینده شازند در مجلس خطاب به دستگاه دیپلماسی کشور تصریح کرد: دولتمردان به ویژه دستگاه سیاست خارجی باید در این خصوص با عزتمندی و عاقلانه عمل کنند و در مصاحبه ها و بیان دیدگاه ها به نفع حفظ روابط گسترده دو کشور ایران و روسیه مواضع متعادل و سنجیده اتخاذ کنند.

وی ادامه داد: به صلاح دو کشور روسیه و جمهوری اسلامی ایران نیست که روابط تیره ای با همدیگر داشته باشند.