اصولگرایی منهای روحانیت آغاز انحطاط است/ احتمال تغییر آرایش سیاسی کشور

به گزارش خبرنگار مهر کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری امروز یکشنبه در نشست ماهانه خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهرکه نظر وی را درباره اظهارات چهره های اصولگرا مبنی بر اینکه برخی به دنبال جریان اصولگرایی منهای روحانیت هستند پرسید ، افزود: اصولگرایی یک ربط وسیع و ارتباط محکم با روحانیت دارد و امام و رهبری به عنوان کارشناسان اسلام در راس قرار دارند.

وی افزود: اگر چنین رگه هایی در جریان اصولگرایی ایجاد شود آن را جریان انحرافی می دانیم و معتقدیم جریان اصولگرایی منهای روحانیت ارزشی ندارد.

وی تاکید کرد: اصولگرایی زمانی کامل است که در تعامل با روحانیت باشد.

سجادی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی چهره های اصولگرا معتقدند یکدستی جریان اصولگرا موجب بروز اختلاف و انشعاب در این جریان می شود، گفت: احتمال دارد وقتی یک گروه رقیبی نداشته باشد، دچار اختلافاتی شود اما این اختلافات به معنای اختلافات سلیقه ای است و نه اختلافات عمیق و شکاف در میان جریان.

وی افزود: شاید برخی جریانات اصولگرا به این نتیجه رسیده باشند که از باقیمانده جریان اصلاح طلب معتقد به نظام استفاده کرده و جای اصلاح طلبان را بگیرند و خود را به عنوان رقیب دولت معرفی کنند و با توجه به آرایش دقیق کشور این گرایشات دور از ذهن به نظر نمی رسد.

سجادی همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که آیا جریان اصلاح طلبی در کشور حذف شده است، افزود: کسی اصلاح طلبان را حذف نکرده است آنان خودشان را از قطار انقلاب به بیرون پرت کردند البته در میان این جریان نیز هنوز افراد معتقد به نظام وجود دارند که توصیه مشفقانه من به آنان این است که بازتعریفی در جریان اصلاح طلبی در ذیل محکمات انقلاب اسلامی و در چارچوب نظام و بر اساس قوانین داشته باشند.

مشروح این کنفرانس خبری متعاقبا منتشر می شود .