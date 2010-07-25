عملیات تروریستی علیه مسلمانان قطعا حرام شرعی است / همواره گوش به فرمانیم

به گزارش خبرگزاری مهر در زاهدان، علمای شیعه و اهل سنت سیستان و بلوچستان طی نامه ای ضمن عرض پیام تسلیت به مقام معظم رهبری، حادثه تروریستی مسجدجامع زاهدان را به شدت محکوم کرده و اعلام داشتند به دنبال هتک حرمت مسجد جامع شهر زاهدان و شهادت نمازگزاران بی دفاع و مظلوم آن موجی از غم و اندوه جانکاه سراسر ایران اسلامی به ویژه شهر مصیبت زده زاهدان را فرا گرفت.

در این نامه آمده است: گرچه متعصبان کوردل و جاهل کینه ای سخت از مردم وحدت طلب و سهیم این دیار دارند اما آنان از این اقدام ددمنشانه خود هدفی مهمتر را دنبال می کردند. آنان امیدوار بودند با وارد کردن یک شوک سنگین بر احساسات مذهبی و عاطفی شهروندان زاهدان وآفرینش یک جنایت بزرگ آتش اختلافات مذهبی و جنگ های قومی و فرقه ای را که تاکنون در خلق آن ناکام بودند برافروزند اما باز مردم مومن و پاک نهاد زاهدان با صبوری و بصیرت بی بدیل خود داغ ناکامی دیگری را بر دل های ظلمت گرفته ایادی خوار و ذلیل و بی مقدار استکبار جهانی و اربابان پلیدشان نشاندند.

درادامه عنوان شده است: اینک که پیام بسیار مهم و حکیمانه آن رهبر عزیز انتشار یافته است ما مفتخریم مراتب این هوشیاری، تعهد و شعور انقلابی مردم شیعه و سنی این دیار و خبر ناکامی دشمنان انقلاب اسلامی در ایجاد نزاع و تفرقه و دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی در استان سیستان و بلوچستان را به استحضار آن رهبر فرزانه برسانیم و اعلام نماییم که قاطبه اهالی تسنن و تشیع و علمای شیعه و سنی این خطه سرافراز بارها از این اقدامات و اعمال ننگین اعلام انزجار و برائت کرده و اینک نیز در لبیک به امر مطاع آن رهبر عزیز مبنی بر افشای اغراض پلید دشمنان در ایجاد و تقویت تروریسم فرقه ای اعلام می داریم که ساحت مقدس مذاهب اسلامی، اهل فقه و افتاء حوزه های علوم دینی فرقین از کوچکترین جواز در هتک حرمت مساجد، اماکن و مجامع اسلامی و تعرض به جان و مال مسلمانان منزه است.

درادامه این نامه آمده است: ما با قاطعیت تمام و بر اساس وظیفه دینی و تاریخی خود صراحتا اعلام می داریم عملیات انتحاری و تروریستی علیه مسلمانان شیعه و سنی قطعا حرام شرعی و مستوجب عذاب الهی است و همان گونه که حضرتعالی در پیام حکیمانه خود اشاره فرموده اید پیدایش و رشد تروریسم وحشی و کور از اساس زاییده سیاست خباثت آلود آمریکا و انگلیس است.

در پایان این نامه می خوانیم : اینجانبان به آن رهبر عزیز و فرزانه اطمینان می دهیم از هیچ گونه اقدام عملی در خنثی نمودن نقشه های تفرقه افکنانه استکبارجهانی دریغ نداشته و ازهمه فرصت های تبلیغی و فرهنگی و سیاسی برای مقابله جدی و فراگیر با اندیشه های جاهلانه و متعصبانه دشمنان اتحاد مسلمین استفاده خواهیم کرد و همواره گوش به فرمان آن رهبر حکیم و فرزانه خواهیم بود.

این نامه به امضای 32 نفر از ائمه جمعه شیعه و 73 نفر از علما و ائمه جماعت اهل تسنن سیستان و بلوچستان رسیده است.