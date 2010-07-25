گندم تولیدی استان مرکزی به 380 هزار تن می رسد

غلامحسین خدرایی در گفتگوبا خبرنگار مهر در اراک افزود: سال گذشته بیش از 200 هزار تن گندم در استان برداشت شد که امسال افزایش می یابد.

وی سطح زیر کشت گندم و جو آبی و دیم استان را در مجموع 253 هزار 500 هکتار عنوان کرد و گفت: در استان 70 هزار گندم آبی،140 هزار گندم دیم،41 هزار جو آبی و 2هزار 500 هکتار سح زیر کشت داریم.

خدرایی اضافه کرد: تا امروز 290 هزار تن گندم و 65 هزار تن جو مازاد بر نیاز کشاورزان از آنها خریداری شده است.

وی در مود کیفیت این گندمها و افزایش و کاهش تولید گفت: تولیدات نسبت به سال قبل افزایش و کاهش چشمگیری نداشته است و کیفیت گندمهای خریداری شده تا دو ماه آینده مشخص می‌شود.