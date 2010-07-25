جشنواره انگور در روستای هزاوه استان مرکزی برگزار می شود

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: تولید محصول انگور و فرآورده های آن از دیرباز در اغلب مناطق روستایی استان به ویژه روستای هزاوه رایج بوده و نقش محوری در اقتصاد خانوارهای روستایی منطقه دارد.

وی افزود: ساکنان روستای هزاوه به عنوان قطب تولید انگور از شیوه های سنتی، ابزار و ادوات و رسومات بومی متنوعی در زمینه انگور و تولید فرآورده های غذایی وابسته به آن دارند.

رضوانی گفت: معرفی آرایه های فرهنگی و بومی مرتبط با انگور با توجه به نزدیک بودن فصل برداشت این محصول در کنار جاذبه های بکر طبیعی و مذهبی آن انگیزه برگزاری جشنواره مذکور است.

وی، معرفی انگور، کشمش، شیره و سایر فرآورده های تولیدی از این محصول به عنوان سوغات برجسته استان مرکزی، برگزاری بازیها و موسیقی محلی، برپایی نمایشگاهی از ابزار و شیوه های تولید سنتی فرآورده های انگور و مسابقه بهترین تولیدات محصول انگور توسط زنان روستایی استان را از برنامه های این جشنواره یکروزه عنوان کرد.

وی گفت: بر اساس مستندات معتبر ،امامزاده "سلطان احمد" در روستای هزاوه جد مقام معظم رهبری است و به همین لحاظ ظرفیت تقویت توریست مذهبی در این روستا دنبال می شود.

روستاى هزاوه همچنین زادگاه قهرمان مبارزی چون امیرکبیر، میرزا بزرگ قائم مقام و میرزا ابوالقاسم قائم مقام است.

این روستا در فاصله 18 کیلومترى شمال غربى شهرستان اراک واقع شده و بیش از دو هزار و740 تن سکنه دارد.

قدمت هزاوه با توجه به سفالهاى پیدا شده بر اساس مطالعات باستانشناسى بر روى تپه تاریخى هزش به قرن پنجم هجرى می رسد.

معماری این روستا داراى بافت پیچیده اى است و اغلب خانه هاى آن به شکل سنگى و گلى به صورت پلکانى بر دامنه شیب کوهها قرار گرفته است.

هزاوه با داشتن تاریخ پربار یکى از زیباترین روستاهاى استان مرکزى محسوب می شود و داراى زیرساختهاى مناسب گردشگرى بوده و شرایط لازم را براى تبدیل شدن به دهکده گردشگری را داراست.

این روستا دارنده بهترین انگور استان مرکزی است.