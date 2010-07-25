29 تابلو نفیس ایرانی مقابل چشم بازدیدکنندگان دنیا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اکسپو 2010 شانگهای، 29 تابلوی نفیس اسماءالله به پیشنهاد کمیته فرهنگ و هنر سالن جمهوری اسلامی ایران، در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد.

همچنین تابلوهایی از جوان و موقعیت جوان ایرانی با محوریت جوانان، شادی و تفریح، وضعیت زنان در جامعه، حضور جوانان در عرصه های عبادی- سیاسی و راز و نیاز و ... از سوی سازمان ملی جوانان به نمایش گذاشته شده است.

این تابلوها که مورد استقبال بازدیدکنندگان از سراسر دنیا به خصوص جوانان چینی قرار گرفته است، توانسته گوشه ای از فعالیتها و موقعیت جوانان جمهوری اسلامی ایران را در عرصه های مختلف به معرض دید عموم بگذارد.

کمیته فرهنگ و هنر سالن جمهوری اسلامی ایران در اکسپوی 2010 شانگهای، از روزهای ابتدایی نمایشگاه فعالیت خود را آغاز کرده و در بخش ای مختلفی به ارایه توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در عرصه فرهنگ و هنر پرداخته است.

به گزارش مهر، اکسپو 2010 امسال با حضور 200 کشور و سازمان بین المللی از یازدهم اردیبهشت ماه در شهر شانگهای آغاز شده و به مدت شش ماه ادامه دارد. این نمایشگاه با شعار "شهر برتر، زندگی بهتر" قصد دارد تا آداب و رسوم، فرهنگ، گذشته، حال و آینده کشورها را به نمایش بگذارد.

جمهوری اسلامی ایران نیز همپای سایر کشورهای دنیا در این نمایشگاه حضور یافته و توانسته یکی از پربازدیدکننده ترین سالن ها در این نمایشگاه باشد.