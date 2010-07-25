ساخت فاز 2 برج میلاد امسال آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی در مورد زمان اجرای فاز 2 برج میلاد و تمکیل این پروژه اظهار داشت: برج میلاد همچنان در حال بهره برداری است و اقدامات تکمیلی پروژه های عظیمی مانند میلاد در حین اجرا انجام می شود.

وی ادامه داد: روزانه بالغ بر چند هزار نفر از برج میلاد بازدید می کنند و امیدواریم اقدامات تکمیلی برج در مدت دو ماه آینده تمام شده و ساخت فاز دوم پروژه برج میلاد آغاز شود.

معاون اجتماعی فرهنگی شهردار تهران با تاکید بر اینکه ساخت فاز 2 پروژه برج میلاد را باید در سال جاری آغاز کنیم افزود: مذاکرات اولیه با سرمایه گذار برای تکمیل فاز 2 پرو‍‍ژه برج میلاد به عمل آمده و قطعا پس از احداث و راه اندازی آن، این مجموعه به یکی از بزرگترین قطبهای اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل می شود.



