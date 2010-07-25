18 پروژه گردشگری در آذربایجان غربی اجرا می شود

حبیب متذکر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: احداث هتل، مهمانپذیر، مجتمع گردشگری و رفاهی و هتل زنجیره ای اهم پروژه های گردشگری در دست اجرای استان طی سالجاری هستند.

وی با بیان اینکه با توجه به دارا بودن امکانات رفاهی و ‌کمپ‌های ویژه گردشگران در سطح استان، برنامه‌ریزی برای خدمات رسانی به گردشگران طی سالهای آینده نیز انجام شده، بیان داشت: در این راستا تابستان امسال تورهای ویژه استانگردی در آذربایجان غربی برگزار می شود.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های ویژه صنایع‌ دستی سوغات در خانه گردشگری استان جهت معرفی و عرضه مستقیم صنایع دستی به گردشگران داخلی و خارجی، ادامه داد: برگزاری مسابقات والیبال کاپ آسیا در ارومیه نیز باعث افزایش میزان گردشگر ورودی به استان می شود.

امضای تفاهمنامه همکاری‌های گردشگری آذربایجان غربی و ارمنستان

متذکر از امضای تفاهم نامه همکاری‌های گردشگری آذربایجان غربی و ارمنستان با هدف توسعه گردشگری با این کشور، خبر داد و گفت: در این راستا طی روزهای گذشته بیش از 25 نفر از مقامات ارمنستان به صورت تور سه روزه ای به آذربایجان غربی سفر کردند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: این سفر فرصتی برای آشنایی این گروه با جاذبه های تاریخی، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آذربایجان غربی و ایران بود.