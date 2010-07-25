جایگاه دانشگاههای چین، روسیه و ونزوئلا در دنیا / وضعیت اعتبار در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ترغیب دانشجویان بورسیه به اخذ پذیرش از کشورهای چین و روسیه خبر بسیار مهمی بود که حسن مسلمی نایینی مدیر کل بورس وزارت علوم آن را مطرح کرد. البته پیش از این نیز معاون دانشجویی وزیر علوم به این موضوع پرداخته بود.

محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دی ماه سال 88 در گفتگو با مهر گفته بود: رشته های زبان و ادبیات چینی و روسی و مترجمی این زبانها نسبت به سایر رشته های علوم انسانی در اولویت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بورسیه دانشجویان کشور قرار دارند.

ملاباشی: یک نفر نداریم که منافع ما را از طرف زبان چینی یا روسی بررسی کند

معاون دانشجویی وزیر علوم با تاکید بر این نکته که یک نفر نداریم که منافع ما را از طرف زبان چینی بررسی کند و یا منافعمان را در زبان روسی دقیق و عمیق ارزیابی کند اضافه کرده بود: داوطلبان بورس در رشته های زبان و ادبیات چینی و روسی و مترجمی این زبانها را نسبت به سایر رشته های علوم انسانی در اولویت قرار می دهیم چرا که اولویتهای بورس بر اساس نیاز کشور تعیین می شوند.

پس از آن در بهمن ماه 88 حسن مسلمی نائینی - مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم در گفتگو با مهر گفت: وزارت علوم برای اعزام دانشجویان بورسیه به چین از بورس دولتها استفاده می کند. افرادی که با بورس دولتها تحصیل می کنند دیگر شهریه پرداخت نمی کنند و علاوه بر این مقرری ماهانه نیز دریافت می کنند و از نظر بیمه و مالیات نیز کمتر متحمل هزینه می شوند.

رای چین و روسیه به قطعنامه ضد ایرانی هم در روابط علمی تاثیر گذار نبود

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم پس از رای مثبت چین و روسیه به قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت نیز به مهر گفت: وزارت علوم تابع سیاستهای کلی کشور است و هنوز چیزی مبنی بر محدود کردن اعزام دانشجو به چین و روسیه به وزارت علوم ابلاغ نشده است و همچنان اعزام دانشجو به این دو کشور را جدی پیگیری می کنیم.

ارسلان قربانی: همکاریهای علمی ایران با روسیه، چین و ونزوئلا در اولویت است

ارسلان قربانی رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم نیز در روزهای اخیر با اشاره به همکاریهای دو جانبه آموزشی، پژوهشی و فناوری ایران با سایر کشورهای جهان اولویت های همکاریهای علمی ایران با کشورهای روسیه، چین و ونزوئلا را تشریح کرد.

قربانی افزود: با کشور روسیه به لحاظ توانمندی که در رشته هوافضا وجود دارد، اعزام دانشجو و رایزنی علمی مورد توجه قرار گرفته است. اعزام دانشجوی دکتری به چین نیز از سال جاری آغاز می‌شود و ونزوئلا نیز با توجه به اولویت‌های دولت نهم و ارزیابی وزارت علوم از اعتبار دانشگاه‌های آن کشور تعاملاتی در زمینه مبادله دانشجو داریم.

ترغیب دانشجویان بورسیه به اخذ پذیرش از چین و روسیه

حسن مسلمی نایینی مدیر کل بورس در آخرین اظهار نظر خود روز گذشته به مهر گفت که وزارت علوم دانشجویان بورسیه را برای اخذ پذیرش از چین و روسیه ترغیب می کند.

در این میان اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم نتایج بررسی اعتبار دانشگاههای روسیه، چین و ونزوئلا را ارائه کرد. در این بررسی نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک تحصیلی‌ دانشگاه های‌ کشور روسیه و مراکز نامعتبر این کشور درج شده است.

جزئیات آخرین نتایج بررسی اعتبار دانشگاههای روسیه

بر این اساس 120 دانشگاه کشور روسیه در حوزه های مختلفی از جمله هواشناسی، هیدرولوژی، اقیانوس شناسی، فیزیک دریا، محیط زیست، مهندسی مکانیک، راه سازی، مهندسی برق و کامپیوتر، معماری و ساختمان، کشاورزی، منابع طبیعی، دامپروری، ماشین آلات کشاورزی، مدیریت و تکنولوژی اطلاعات اجتماعی، علوم هسته ای، علوم خاک، موسیقی، رشته‌های‌ هواپیمایی‌، صنایع‌ غذایی، فن‌ آوری‌ غذایی‌ و بیولوژیکی‌ مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران معتبر شناخته شدند.

اما در این میان سه دانشگاه و مرکز آموزش‌ عالی‌ International Academy of San Marino شعبه مستقر در روسیه، International University of Fundamental Studies و موسسه آموزشی غیرانتفاعی اینترلینگوا از نظر وزارت علوم نامعتبر اعلام شده است.

جزئیات آخرین نتایج بررسی اعتبار دانشگاههای چین

اما در بخش ارزشیابی مدارک تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور چین، تعداد دانشگاههای بیشتری از این کشور مورد توجه وزارت علوم قرار دارند.

در این بررسی دانشگاههای چین به سه گروه ممتاز، خوب و دانشگاه هایی که فقط تا سطح کارشناسی ارزشیابی می شوند، تقسیم شده اند و بر اساس اعلام وزارت علوم مدارک صادره از مراکز آموزش عالی مورد تائید وزارت عالی و فرهنگ کشور چین بر اساس ضوابط و مقررات قابل بررسی است و تمامی مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی که زیر نظر آکادمی علوم چین در هر زمینه ای فعالیت می کنند، برای اخذ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی که بعضاً تحصیلات تکمیلی هستند، مورد تایید و قابل ارزشیابی خواهند بود و همچنین تمامی موسسات و کالج های زبان وابسته به دانشگاه های معتبر و مورد تایید چین، مورد تایید بوده و مدارک صادره از آنها قابل بررسی و ارزشیابی است.

112 دانشگاه در گروه ممتاز، 67 دانشگاه در گروه خوب و 68 دانشگاه نیز در گروهی که تنها تا سطح کارشناسی ارزشیابی می شوند، در بررسی های وزارت علوم مورد قبول قرار دارند.

جزئیات آخرین نتایج بررسی اعتبار دانشگاههای ونزوئلا

بررسی دانشگاههای کشور ونزوئلا از سوی وزارت علوم نشان می دهد که دو دانشگاه این کشور در گروه ممتاز، یک دانشگاه در گروه خوب و 44 دانشگاه­ و مرکز آموزش عالی در گروه متوسط قرار دارند که مدارک این گروه از دانشگاهها پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی رساله، درخواست مقاله) بررسی و ارزشیابی می­شود. اما هیچ دانشگاهی از کشور ونزوئلا جزء دانشگاههای غیرمعتبر تاکنون اعلام نشده است.

تمامی بررسی های صورت گرفته از آخرین به روز رسانی های اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم و کتاب نظام ارزشیابی اخذ شده است.

نتایج ارزیابیهای وزارت بهداشت؛ چین و ونزوئلا جایگاهی ندارند

در بررسی وضعیت دانشگاههای کشورهای روسیه، چین و ونزوئلا از نظر وزارت بهداشت، نکته جالب توجه این است که دو کشور چین و ونزوئلا در لیست دانشگاههای معتبر که از سوی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در آخرین به روز رسانی در 13 تیرماه سال 89 انجام گرفته است وجود ندارند.

در این میان تنها فهرستی از چند دانشگاه کشور روسیه به عنوان دانشگاههای مورد تایید ذکر شده است که در این تائیدیه نیز تاکیده شده است که اعتبار این دانشگاه به صورت مشروط است.

* اعتبار دانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد

آکادمی پزشکی مسکو – سچینوا (دانشگاه شماره یک مسکو)Moscow I.M.Sechenov Medical Institute (رشته داروسازی)

انستیتو دندانپزشکی مسکو Moscow Medical Stomatology Institute N.A Semashko

دانشگاه پزشکی سن پترزبورگ (پاولوف)Sp Pavlov Medical State University

آکادمی تخصصی پزشکی سن پطرزبورگ st.Petersburg State Medical Academy

مرکز چشم پزشکی فیدروف The S.N. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution

وضعیت دانشگاههای روسیه، چین و ونزوئلا در رتبه بندی جهانی دانشگاهها

در این گزارش وضعیت اعتبار بین المللی دانشگاههای کشورهای چین، روسیه و ونزوئلا نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا جایگاه دانشگاههای این کشورها مشخص شود.

در بررسی رتبه بندی معتبر جهانی شانگهای که دانشگاههای دنیا را از نظر فارغ التحصیلان نوبل، اندازه موسسه، توجه علوم، مقالات بین المللی، گزارشات تحقیقاتی و پرسنل رتبه بندی می شوند دانشگاه مسکو در میان 100 برتر جهان قرار داشت.

اما در بررسی رتبه بندی معتبر جهانی "Times Higher Education" که مسائلی از جمله نسبت استاد به دانشجو، نرخ بین المللی بودن دانشگاه، درصد استادان و دانشجویان خارجی، تعداد استنادهای مختلف مقالات علمی در ISI مهمترین شاخص های آن است، وضعیت دانشگاههای چین و روسیه قابل توجه است. البته نکته قابل توجه این است که دانشگاههای کشور ونزوئلا در فهرست 500 دانشگاه برتر دنیا از نظر این نظام رتبه بندی قرار ندارند.

دانشگاههای کشور چین در سالهای 2007 تا 2009 رشد قابل توجهی داشته اند و 13 دانشگاه این کشور در جمع 500 دانشگاه برتر دنیا قرار دارند.

دانشگاه TSINGHUA برترین دانشگاه چین در این رتبه بندی با رتبه 49 در میان 500 دانشگاه دنیا در سال 2009 قرار دارد و پس از آن دانشگاه PEKING با رتبه 52، دانشگاه FUDAN با رتبه 103، دانشگاه SHANGHAI JIAO TONG با رتبه 153، دانشگاه Science and Technology of China با رتبه 154، دانشگاه NANJING با رتبه 168 و دانشگاه ZHEJIANG با رتبه 247 در رده های بعدی قرار دارند.

دیگر دانشگاههای این کشور که در رتبه بندی حضور دارند رتبه هایی میان 400 تا 600 دانشگاه برتر دنیا را به خود اختصاص داده اند که با توجه به سیاست سایت مربوط به این رتبه بندی، رده بندی بالای 400 تنها با حروف الفبا صورت می گیرد.

وضعیت دانشگاههای کشور روسیه در این رتبه بندی در سطح 500 دانشگاه برتر دنیا به این گونه است که برترین دانشگاه کشور روسیه در سال 2009 به نام دانشگاه ایالتی LOMONOSOV MOSCOW در رتبه 101 دنیا قرار دارد و پس از آن دانشگاههای سن پطرزبورگ در رتبه 168 و دانشگاه ایالتی NOVOSIBIRSK در رتبه 312 دنیا قرار دارند.

سه دانشگاه دیگر روسیه در رتبه های 400 تا 600 دانشگاه های برتر دنیا قرار دارند که از آن جمله می توان به دانشگاههای تومسک، مدرسه عالی اقتصاد و کازان اشاره کرد.

دو دانشگاه تهران و صنعتی شریف نیز در این رتبه بندی جزء 500 دانشگاه برتر دنیا در سال 2009 بر اساس شاخصهای اعلام شده قرار دارند.

دانشگاهی از ونزوئلا در میان دانشگاههای برتر دنیا دیده نمی شود.