به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن ، حمید طاهباز توکلی با اعلام این خبر گفت : فاز 5 سورنا مرحله ای حساس است که آسیموی ژاپنی بعد از 15 نسل به آن رسیده است.

وی گفت : تا امروز کشور ما در این زمینه در رتبه 15 جهانی قرار دارد که امیدواریم در فاز 5 به رتبه پنجم جهانی ارتقا یابیم.

دبیر انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه اضافه کرد : سورنا 5 در کارهای سخت و زیان آور همچون مین یابی ، خدمات بیمارستانی ، مراکز آلوده و ... امکان به کار گیری خواهد داشت.

توکلی مراحل ساخت یک محصول با فناوری بالا را شامل 16 مرحله از خلق ایده تا تجاری سازی دانست و تصریح کرد : سورنا اکنون در مرحله توسعه تکنولوژی و محصول قراردارد و زمانی که بسته دانش فنی آن تهیه شد برای مرحله فن بازار و بعد تجاری سازی محصول نهایی آماده می شود.

دبیر انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه تصریح کرد : مرحله فن بازار اکنون در حیطه اختیارات وزارت علوم است اما به نظر می رسد که با وجود نیروهای بسیار خوش فکر در وزارت صنایع و معادن باید این بخش حساس در حیطه اختیارات و وظایف وزارت صنایع و معادن قرار بگیرد.

توکلی با تاکید بر کار گروهی در موفقیت این پروژه گفت : بزرگترین مزیت این پروژه این است که توانست 24 نفر از نخبگان و دانشمندان این مرز و بوم در رشته های مکانیک ، الکترونیک ، کنترل و نرم افزار را درداخل کشور نگه دارد .

توکلی پیشرفت کار این روبات را در فاز 3 دانست و افزود : تاکنون 30 درصد از کار این مرحله نیز انجام شده و وزارت صنایع و معادن حدود 40 درصد از هزینه های ساخت را پرداخت کرده است.