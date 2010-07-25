سه هزار نفر در ایلام در سامانه متقاضی کار ثبت نام کردند

منوچهر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بر اساس مصوبه جدید شورای عالی اشتغال کشور کار ساماندهی و ثبت نام متقاضیان و ایجاد بانک اطلاعاتی کارجویان و متقاضیان اشتغال به وزارت تعاون محول شده است.

وی با اشاره به راه اندازی این سامانه اینترنتی در ابتدای سالجاری در استان ایلام، افزود: تا کنون سه هزار نفر از متقاضیان جویای کار که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا گواهینامه مهارت فنی هستند در این سامانه ثبت نام کرده اند.

به گفته مدیر کل تعاون استان ایلام، با ثبت نام متقاضیان کار در این سامانه بانک اطلاعاتی جامع جویندگان کار تشکیل و این بانک اطلاعاتی مبنای برنامه ریزی متولیان اشتغال در اجرای طرح های اشتغالزایی قرار می گیرد.



