همایش سراسری مدیران سازمان عمران کشور در ساری آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری، معاون عمرانی استانداری مازندران در این همایش با اشاره به اینکه شهر موجودی زنده بوده و شوراها نماد واقعی شهرها هستند، اظهار داشت: برنامه ریزی جدی برای توسعه شهری و تبیین اهداف ساختار زندگی افراد در جامعه شهری باید مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان توانمند در عمران شهری باید مبتنی بر نیروهای دانش محور بوده تا شهری زیبا برای شهروندان فراهم آید.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه میزان توسعه یافتگی شهرهای کشور با یکدیگر متفاوت است، تصریح کرد: باید توسعه یافتگی در قالب فرهنگ بر اساس نوع نگرش ها جامعه ایرانی و مدل مذهبی تبیین شود.

هاشمی حیدری با بیان اینکه الگوهای شهرهای بزرگ کشور باید مدنظر شهرهای کوچک کشور باشد، یادآور شد: ترافیک مشکل عمده شهرهای کشور بوده که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

وی با اعلام این مهم که احداث تقاطعهای غیرهمسطح راه مناسبی برای برون رفت از معضل ترافیک در شهرهای کشور است افزود: مدیر سازمان عمران باید در راس و جریان پروژه های عمرانی شهری باشد.

معاون استاندار مازندران با بیان اینکه گروه تیمی سازمان عمران در شهرداری ها باید دارای تخصص و تجربه در مسائل شهری باشند اظهار داشت: مدیر سازمان عمران باید هدف نهایی و سرعت انجام پروژه ها را در طرح های عمرانی لحاظ کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه های شهری در کشور مشکل طراحی در بخش شهری را دارند، افزود: این خلل بدین واسطه بوده که طرحها توسط افراد غیرحرفه ای و غیرمتخصص لحاظ می شود.

سید علی حجازی، شهردار ساری نیز با اشاره به اینکه 75 درصد بودجه امسال شهرداری ساری صرف مسائل عمرانی و بقیه برای امورات جاری هزینه می شود، افزود: شهر ساری اکنون به کارگاه سازندگی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه کمبود و گرانی قیر عمده ترین معضل پیش روی سازمان های عمران در شهرهای کشور است، اظهار داشت: باید سازمان های حفار راهکارهای عملی برای کاهش جراحی و کنده کاری در شهرها صورت دهند.