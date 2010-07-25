سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مدت 24 ساعت گذشته 156 فقره تصادف در جاده های کشور رخ داد که این تصادفات شامل 29 فقره فوتی و 127 فقره تصادف جرحی بود.

وی ادامه داد: این تصادفات 35 کشته و 197 مجروح برجای گذاشت.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه تصریح کرد: این تصادفات منجر به واژگونی 41 دستگاه خودرو در محورهای ارتباطی کشور شد.

وی گفت: عدم توجه به جلو با 48 فقره، انحراف به چپ با 30 فقره، عدم رعایت حق تقدم با 25 فقره و تخطی از سرعت مطمئنه با 24 فقره بیشترین علل تصادفات روز گذشته بود.