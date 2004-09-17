مسابقات ژيمناستيك دختران قهرماني كشور برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" اين مسابقات دردو رده سني 10 و 13 سال به بالا با شركت بيش از 12 استان كشور به مدت سه روز درمحل خانه ژيمناستيك مجموعه ورزشي شهيد شيرودي تهران برگزار خواهد شد . ژيمناست كاران دختردراين مسابقات در 4 وسيله پارالل ، خرك ، حركات زميني و موازنه طبق مقررات فدراسيون جهاني با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت . اين مسابقات به همت معاونت ورزش بانوان و با همكاري فدراسيون ژيمناستيك برگزار مي شود .