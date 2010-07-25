58 منطقه نمونه گردشگری به بخش خصوصی واگذار می شود

اسدالله علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به اینکه آذربایجان غربی از نظر وجود مناطق نمونه گردشگری دومین استان کشور به دلیل وجود 58 منطقه نمونه گردشگری است، افزود: طی چند ماه آینده عملیات اجرایی تعدادی از این مناطق آغاز و در سال آینده تعدادی از آنها مورد بهره ‌برداری قرار می گیرند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح ایجاد هتل‌های زنجیره‌ ای در آذربایجان غربی، بیان داشت: ساخت نخستین هتل زنجیره ‌‌ای در این استان از سال گذشته آغاز و امیدواریم طی سال آینده آماده بهره برداری شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از راه ‌اندازی مرکز آموزش گردشگری ارومیه جهت ارائه سرویس‌های مختلف به هتل‌ها و تامین نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده برای آنها خبر داد.

علیزاده با بیان اینکه آذربایجان غربی در حوزه ثبت آثار، تعیین حریم و گسترش موزه‌ها جز سه استان نخست کشور است، اظهار داشت: در بخش مرمت نیز به عنوان استان مبنا بوده و مرمتگران در 13 استان کشور فعال هستند.

اروپا و آمریکا بازارهای هدف صنایع‌دستی اذربایجان غربی هستند

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان غربی با اشاره اینکه مصنوعات چوبی آذربایجان غربی در عرصه‌های جهانی بویژه کشورهای اروپایی و آمریکایی شناخته شده است، اظهار داشت: شیشه دست ‌ساز، نساجی سنتی، فرش دستباف تکاب و خوی با عنوان افشار و ریز ماهی و مصنوعات چرمی از دیگر صنایع دستی صادره استان به این کشورها بود.

علیزاده در خصوص وجود صنایع‌دستی چینی در بازار آذربایجان غربی، خاطر نشان کرد: ‌متاسفانه تولیدات درجه سه چینی به دلیل ارزان بودن به نوعی در بازار صنایع دستی استان تاثیر منفی دارد.

